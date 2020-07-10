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【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）

金融經濟 04:25 2020/07/10

分享：

【港股市況】恒指黑期升約220點　道指期貨升21點（不斷更新）

本港科技股相繼鬥「狂」，ATM（阿里巴巴、騰訊、美團），以及網易 （09999） 、京東 （09618） 齊齊破頂，成為市場焦點。按股份動力估算，科技股料繼續是資金寵兒。美國失業數據略優於預期，今晚除了留意中概股在美表現，亦看外圍氣氛能否進一步改善。

ADR最新報價（截至4：00）
股份 折算港元 與港比較
騰訊ADR 552.43 -1.9%
阿里巴巴ADR 253.27 -3.2%
網易ADR 149.81 -3%
京東ADR 261.02 -1.9%
滙豐ADR 36.45 -1.7%

【04：00】道指收報25706點，跌361點，標指跌0.6%，收報3152點，納指升0.5%，收報10547點。

【03：00】夜期收報26025點，跌221點，低水185點。

【02：54】夜期跌236點，道指跌328點。

【00：45】倫敦滙豐折算收報36.5港元，較港低1.6%。

【00：30】歐股偏軟，英國跌1.7%，法國跌1.2%，德國無升跌。

【23：22】道指跌幅擴大至500點，恒指夜期亦愈跌愈有，報26910點，跌336點，低水300點。

【22：54】道指急挫343點或1.3%，納指僅跌0.2%。夜期跌175點。

【科網狂潮】阿里爆升一成破頂　德美利證券：美股客戶上月淨沽
【牛市炒房】想跑贏大市？精選下半年十大焦點股（七）（訂戶專享）

【21：30】美股道指開市幾乎無變幅；恒指夜期報26297點，升51點，高水87點。

【20：58】美國失業數據略優於預期，恒指夜期跌幅略收窄，回吐3點，報26243點，升33點。

九巴及龍運全體員工凍薪　基層員工獲發特惠金2000元

【ATMX】阿里美團小米最快9月可入恒指　恒指公司研推科技及創新指數　

【新冠肺炎】莎莎油塘分店收銀員工確診　即時停業14天

【19：11】夜期報26201點，跌45點，低水9點。

【18：01】恒指夜期報26244點，微跌2點，高水34點。

李嘉誠英國百億元地產項目Convoys Wharf動工　打造港資社區？

App Annie：第二季全球手遊支出達1472億　《王者榮耀》用戶支出稱霸

美股向上，美國的新冠肺炎疫情雖然持續惡化，惟蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）等科技股推動，納指再創收市新高，道指收報26067點，升177點。恒指今早開報26351點，升221點，其後一度倒跌，在騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 帶領下，恒指升80點，收報26210點。

【17：27】恒指夜期開報26225點，最新報26187點，跌59點或0.2%，低水23點。

【16：09】恒指公司將推「港版納指」，多隻科網股破頂，阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 抽升1成。恒指收報26210點，升80點，國指收報10781點，升33點。成交再突破2000億，達2068億元。

【新股IPO】8新股今公布招股結果　歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）

【16：00】恒指U盤前升120點，報26249點。

【15：53】恒指升幅擴至100點，重上26200點。

【15：45】恒騰 （00136） 升幅擴至逾6成，破頂高見0.255元，成交11.6億元。

【15：38】51信用卡 （02051） 升逾6成，高見0.92元，成交2493萬元。

【15：31】大市尾段再度回升，恒指升約40點，報26170點。

【15：17】新冠肺炎疫情反彈，國泰 （00293） 跌1.2%，破底低見7.11元。

【15：12】美團點評 （03690） 升幅擴至約6%，高見212元創新高。

【15：04】港交所 （00388） 升3%，高見371元創新高。路透報道，中國視頻網站嗶哩嗶哩（BiliBili， 美：BILI）正考慮來港第二上市。

【中概股回歸】Bilibili據報考慮在香港第二上市

【15：00】內地股市上升，上證升1.4%；深證升2.6%；創業板指升近4%。

【14：57】恒指再度回升，最新升約15點，報26145點。

【14：43】大市繼續反覆，恒指跌幅收窄至約10點，重上26100點水平。

【14：30】新世界 （00017） 跌幅擴至逾3%，低見39.4元。其他地產股亦下跌。

【14：18】恒指跌幅擴至100點，跌至26000點水平。滙豐 （00005） 倒跌1%，低見36.6元。

【14：12】大市午後再轉跌約30點，跌至26100點水平以下。

【13：42】大市升約140點，騰訊 （00700） 貢獻103點。

【13：21】ATMX股午後再爆上，阿里巴巴 （09988） 升一成，升穿260元水平，高見262.4元；騰訊 （00700） 升3.5%，高見562.5元；美團 （03690） 升3.7%；小米 （01810） 升半成，高見16.94元。

另外，網易 （09999） 升16%，高見167元；京東 （09618） 升8.7%，高見270元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴飈近1成升穿260元　逾千沽盤瞬間掃清

【13：12】阿里 （09988） 升至260元水平，升9.3%。

【13：06】8月恒指成份股檢討，恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，平常的成份股選股需要有2年上市要求，以及市值夠大，而阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 及小米 （01810） 3間同權不同權或第二上市公司因市值龐大，即使可能未滿足上市時間要求，8月都可納入成份股選股範圍。

【13：04】阿里巴巴 （09988） 午後再上，升9%高見259.4元。

【13：00】港股午後初段升約130點，報26260點。

【12：54】恒指黑期於港股中午休市時段升約77點，報26214點；道指期貨升5點，報25974點。

【12：00】恒指半日升123點，中午收報26252點；國指中午收報10811點，升62點。主板成交1111億元。ATMX 4股齊破頂，阿里巴巴 （09988） 升8.5%，高見258.8元；騰訊 （00700） 升2.1%，高見555元；美團點評 （03690） 升3%，高見209.6元；小米 （01810） 升3.7%，高見16.86元。另外，京東 （09618） 升7.2%，高見268.6元；網易 （09999） 升9.2%，高見154.8元齊創上市新高。

【港股牛市】資金流向解讀　點解港股要大升？

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滬深港通北向交易SPSA集中管理傳快落實　解決A股擴MSCI權重四關卡之一

【11：51】限聚令傳再收緊，重新限制食肆每枱不多於8人。大家樂  （00341） 跌3.4%；太興  （06811） 跌3%；稻香  （00573） 跌2%；大快活 （00052） 跌近2%；翠華 （01314） 無升跌。

【限聚令傳收緊】傳食肆每枱限不多於8人　本地餐飲股下挫

【11：44】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至8.3%，高見257.8元創新高。另外，騰訊 （00700） 升1.7%；美團 （03690） 升2.5%；小米 （01810） 升近4%。

【11：43】港股中午收市前升約120點，報26249點。

【11：43】大市成交已突破1000億元，達1055億元。

【11：11】榮陽實業 （02078） 飈升逾8成，高見0.47元，涉93宗成交或50萬元。榮陽實業公布，昨日董事會議決定根據重建計劃以公開土地拍賣形式出售廣州土地，將與規劃和自然資源局簽訂土地收儲協議，實際補償金額將取決於拍賣最高出價，料不低於預期補償金額，假設該土地約12.6萬平方米將根據重建計劃開發，實際補償為15億元人民幣，預期出售淨收益至少約13.9億元人民幣。

【11：09】永嘉 （03322） 股價飈2成，高見0.495元。永嘉宣布，正考慮將其高級時裝零售業務分拆獨立上市。

【新股IPO】永嘉升2成 擬分拆高級時裝零售業務獨立上市（第二版）

【11：05】京東 （09618） 升幅擴至5%，高見260元創上市新高；網易 （09999） 升近6%，高見150.2元創新高。

【11：02】金山軟件 （03888） 再升逾4%，破頂高見45.2元。

【10：57】大市轉升約百點，重上26200點水平。

【10：47】手機孖寶上揚，舜宇 （02382） 升3%，破頂高見149.8元；瑞聲 （02018） 升4.7%，高見63.3元。大摩發表報告，指即便近期手機供應鏈股價已上，市場也尚未完全反映明年行業前景，不過手機行業最差階段或已過。

【10：44】吉利 （00175） 跌0.5%，低見16.82元。集團與旗下附屬向母企吉利控股訂立3份出售協議，出售汽車生產銷售及汽車部件公司成都汽車和寧波吉寧、汽車生產銷售及汽車發動機公司寧波北侖，涉資8.36億人民幣。

【吉利股價】吉利向母企出售3子企　涉資8.36億元人幣

【10：41】中移動 （00941） 升1.5%，高見57.2元。中移動以56億奪火炭工業地，每呎地價5967元。

【10：39】恒騰 （00136） 升3成，破頂高見0.201元。

【10：35】港股轉跌，於26100點水平爭持。

【10：33】本地銀行、地產股拖累下，大市升幅收窄至約10點。

【10：29】昂納科技 （00877） 升逾18%，破頂高見6.3元。昂納科技公布，獲公司主席那慶林及開發等連繫股東提出私有化，每股現金作價6.5元，較停牌前收市價5.26元溢價約23.6%，涉資約28.29億元。要約人將不會提高私有化作價，完成後將會撤回股份的上市地位。

【10：28】除滙豐 （00005） 倒跌，恒生 （00011） 跌1.1%；中銀香港 （02388） 跌1%；渣打 （02888） 升幅收窄至0.8%。

【10：22】大市升幅收窄至不足100點，於26200點水平以下。滙豐 （00005） 反彈力度不足，最新轉跌0.1%，低見36.95元，跌穿37元水平。

【10：15】中國飛鶴 （06186） 破頂後倒跌近2.5%，低見16元。

【10：13】濠賭股同樣逆市向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌2%，低見51.35元；金沙 （01928） 跌近1%，低見30.4元。

【賭王何鴻燊設靈】今日開放公眾悼念　明日大殮出殯

【10：07】新冠肺炎疫情於本港反彈，本港地產股續逆市向下，恒地 （00012） 跌2%；新地 （00016） 跌1.2%；新世界 （00017） 跌2.2%；信置 （00083） 跌1.6%；長實 （01113） 跌1.3%。

【10：05】金價企穩1800美元水平，黃金相關股續揚，山東黃金 （01787） 升8.2%，破頂高見22元；招金 （01818） 升4.5%；中國黃金 （02099） 升5.9%；SPDR金ETF （02840） 升0.8%，破頂高見1319.5元。

【10：00】港股早段升幅收窄至約135點，於26264點。

【09：59】網易 （09999） 升逾6%，高見150元創上市新高；京東 （09618） 升逾3%，高見256元同創上市新高。

【09：58】港交所 （00388） 升幅擴大至近3%，高見369.2元再創新高。

【09：55】國家統計局官方更正：6月份CPI按年升2.5%。

【09：44】ATMX 4股齊破頂，阿里巴巴 （09988） 升逾7%，高見254.8元；騰訊 （00700） 升1.5%，高見555元；美團點評 （03690） 升3.9%，高見209元；小米 （01810） 升3.5%，高見16.68元。

ATMX 4股齊破頂　阿里巴巴勁升逾7%市值再超騰訊

【09：35】中船防務 （00317） 續升近14%，破頂高見10.78元。

【09：33】騰訊 （00700） 升1%，曾高見555元創上市新高；港交所 （00388） 升1.5%，高見363.6元創上市新高。

【09：31】中國6月CPI按年升2.7%，預期2.5%，前值2.4%。

【09：26】滙豐 （00005） 反彈1.1%，開報37.4元；騰訊 （00700） 升0.4%，開報545元；中移動 （00941） 升1.3%，開報56.85元；港交所 （00388） 升0.6%，開報360元；友邦 （01299） 升2.5%，開報78.75元。

【09：24】中國飛鶴 （06186） 發澄清公告，指沽空機構Blue Orca（殺人鯨資本）指控無實際根據，中國飛鶴升1.8%，破頂高見17.26元。

【09：20】恒指開報26351點，升221點。阿里巴巴 （09988） 升7.2%，開報254.8元創新高；美團點評 （03690） 升2.1%，開報204元齊創新高；小米 （01810） 續升1.9%，破頂高見16.4元。

【09：16】人民幣中間價報7.0085，上調122點子。

【09：13】即月期指開報26280點，升218點或0.8%。

【09：09】人行不開展逆回購操作，實現零投放零回籠。

【09：01】思捷環球 （00330） 公布短暫停牌，以待刊發有關公司內幕消息的公告。

據聯交所權益披露，維他奶 （00345） 羅氏家族後人、資深投資者莊友堅妻子羅琪茵，上周五於場外增持思捷環球ESPRIT  （00330）  1.5億股，每股作價0.8029元，涉資1.2億元。增持股，羅琪恩在思捷的持股量，由4.93%，增至12.89%，取代了邢李㷧女兒的單一大股東地位。

【ESPRIT】當思捷遇上維他奶　命運可以改變嗎？

【08：52】恒指黑期升約220點，報26355點，道指期貨升21點，報25990點。

【08：40】美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）奧布萊恩被問到為何美國總統沒仍未簽署「香港自治法案」時表示，大家將在未來數天和數周內看到針對中國的重大措施出台。

美國家安全顧問︰針對中國重大措施將出台　特朗普正密切關注TikTok、微信

【08：15】今日共有8隻新股公布招股結果，暫時以歐康維視生物 （01477） 香港公開發售部分超額認購最多，兼且最難中。歐康維視生物超購1894.76倍；1手中籤率只有5%，抽300手始可穩獲1手。

【新股IPO】8新股今公布招股結果 歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）

【07：35】道指收報26067點，升177點；標指收報3169點，升24點；納指收報10492點，升148點。港股ADR收報26319點，升190點或0.7%；恒指夜期收報26275點，升213點，高水146點，成交22,900張。

道指升177點港股ADR升190點　紐約期油升0.7%

【05：30】金管局於美股收市後入市承接美元沽盤，向銀行體系注資42.94億港元。

【港滙強方兌換保證】金管局美股收市後注資42.94億港元　一文看清金管局接美元

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責任編輯︰梁浩碩

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