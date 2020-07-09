▲ 道指升177點港股ADR升190點 紐約期油升0.7%

道指升177點

美股向上，美國的新冠肺炎疫情雖然持續惡化，惟蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）等科技股推動，納指再創收市新高。道指收報26067點，升177點或；標指收報3169點，升24點；納指收報10492點，升148點。

港股ADR升190點

港股ADR收報26319點，升190點或0.7%；恒指夜期收報26275點，升213點，高水146點，成交22,900張。

紐約期油升0.7%

原油價格上升，美國上周原油庫存意外增加565.4萬桶，惟汽油庫存減少483.9萬桶，紐約期油收報40.9美元，升0.28美元或0.7%；布蘭特期油收報43.29美元，升0.21美元或0.5%。

美滙指數跌0.4%

美元避險需求下降，美滙指數跌至2周低，最新報96.48，跌0.4%。歐元兌美元報1.1335；美元兌日圓報107.31。

美國10年期債息報0.66厘。

紐約期金升0.6%

美元下跌，加上資金流入金市，紐約期金收報1820.6美元，升10.7美元或0.6%，現貨金於1818美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩