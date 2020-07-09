【美股收市】蘋果微軟力撐  納指破頂  道指升177點

盡管美國的新冠肺炎疫情持續惡化，但蘋果（Apple，美：AAPL）及微軟（Microsoft，美：MSFT）等科技股繼續推動美股向上，納指再創收市新高。

道指收報26067點，升177點或；標指收報3169點，升24點；納指收報10492點，升148點。

重磅科網股普遍向好，蘋果、微軟、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）升逾2%。其中，蘋果獲德銀調高目標價，從380美元上調至400美元 ; 但該行同時指蘋果股價最近急升令人憂慮。蘋果收報381.37美元創新高，升2.33%。

特斯拉（Tesla，美：TSLA）則高開低走，早段一度升2%，曾重上1400美元；惟高位遇阻，反覆回落，尾市跌幅一度超過5%。​​​​部分策略師警告，特斯拉股票的瘋狂漲勢可能會很快戛然而止，在過度誇大的預期和高昂估值的壓力下最終被壓垮。

由於美國確診人數持續回升，疫情重創航空業，美國聯合航空公司宣布，可能從10月1日起要求3.6萬名員工，即大約40%僱員放無薪假。根據聯邦CARES法案的薪資保護規定，航空公司在10月1日前不得裁員。​​​​

聯儲局公布，美國5月消費信貸下降182.8億美元，以年化率計跌5.3%。亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)稱，5月以來美國經濟反彈勢頭似已減弱，聯儲局官員將密切注視有關變化。

市場避險需求仍在，黃金期貨四連漲，再創近9年新高。紐約黃金期貨漲10.70美元，收1820.60美元。