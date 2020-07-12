【滙豐股價】滙豐陷美國制裁風眼　最賺錢中港業務反成負累？

港區國安法正式生效，美國據報曾考慮限制香港銀行兌換美元以打擊聯滙，並可能制裁曾高調支持立法的滙豐控股 （00005） 。總部設在英國，但業務重心在中港的滙豐，面對美國針對中港官員或實體施加制裁、甚至要求金融機構凍結資產或暫停交易，滙豐屆時又可以如何取捨？

若回顧滙豐近年牽涉的政治風波，便可以預見滙豐這個金融巨頭，未來在中外業務只會更舉步維艱，任何舉動都可能顧此失彼。

支持港區國安法 埋下國際制裁導火線

滙豐高調支持港區國安法一事，在國際繼續發酵。英國外相藍韜文暗批滙豐因利益而犧牲人權，美國國務卿蓬佩奧亦點名批評滙豐亞太區行政總裁王冬勝。

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但其實在高調表態前，滙豐一直保持沉默，最終在前特首梁振英公開促其表態後，滙豐終打破沉默在微信發文支持立法。此舉同時拉開被國際猛烈抨擊的序幕，甚至淪為潛在制裁目標。滙豐事後一直未有再就事件回應，相信是避免事件再升溫。

華為孟晚舟被捕2年 內地輿論壓力有增無減

外圍備受攻擊，但滙豐在中國亦同樣受壓。華為孟晚舟2018年在溫哥華被捕，滙豐隨即被指向美國舉報華為涉違反美國對伊朗禁令，以假資料掩飾向伊朗出售敏感科技，被內地視為「告密者」。

滙豐前集團行政總裁范寧（John Flint）去年突然離職，當時甚至有市場猜測是否與華為事件有關，最終集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）及王冬勝先後就事件解畫。

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孟晚舟事件擾攘近兩年，滙豐在中國所受的抨擊有增無減，近月甚至有官媒轉載評論文章，警告滙豐「必然會付出沉重代價」。

中外壓力夾擊勢升級 業務決策更陷兩難

今次由港區國安法觸發的國際制裁風波，隨着美國參眾兩院通過《香港自治法》，已經進一步升級為主要風險因素。面對美國未來可能針對損害香港自治的個人或企業實施制裁，要求國際銀行凍結有關人士資產或終止交易，不論滙豐如何應對，都無可避免會得失另一方。

假設滙豐跟隨美國制裁 ，凍結被制裁人士的資產及終止其交易，肯定惹來香港及中國的猛烈評擊，甚至會影響近年滙豐致力開拓的中國業務。事實上，早前有外媒引述消息指，滙豐集團主席杜嘉祺曾向英國政府表示，若英方打壓華為參與當地5G建設，滙豐可能會面臨報復。

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若滙豐違反美國制裁令 ，決定繼續與被制裁個人及企業維持業務往來，則肯定會招來美國的制裁，但目前美方的制裁方案仍未明朗化，市場近日曾揣測制裁或包括停止個別銀行兌換或結算美元等。一旦成真，對環球超過50個市場營業的滙豐集團而言，肯定會造成重擊。

不過，《香港自治法》目前仍然有待美國總統特朗普簽署生效，而即使法案賦權制裁個人、實體以至金融機構，但罰則仍然未明。另有意見指，美國限制國際銀行兌換或結算美元其實亦是「七傷拳」，不但影響美元在全球金融市場的流通性，大大擾亂市場秩序，更可能觸發市場對美元資產的信心危機。

有香港銀行業界指，即使美國公布制裁名單，但在香港營業的銀行，最終應否跟隨仍然要視乎香港監管機構，即金管局的取向。

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