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【港股牛市】中資股升市可否持續？景順：睇四大因素

金融經濟 21:52 2020/07/08

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景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，從房地產銷售、煤炭使用，和交通系統負荷情況等日常生活指標來看，中國經濟活動正「全面或接近全面」回復正常

中港股市「牛氣畢現」，A股兩市交投更已連續5日突破萬億元人民幣。基金公司景順點出中資股若要保持強勢，需有四項關鍵因素配合，包括：（1）強勁經濟復甦、（2）肺炎疫情反彈風險下降、（3）估值吸引、（4）零售氣氛改善。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，從房地產銷售、煤炭使用，和交通系統負荷情況等日常生活指標來看，中國經濟活動正「全面或接近全面」回復正常，而且北京雖新增病例，6月國內每日新增感染人數卻少於20人，「凸顯中國成功遏制疫情」的能力。

至於估值及零售氣氛，趙耀庭稱「在岸股票市場」的市盈率較標準普爾500指數仍低約40%，意味估值依然較外圍吸引。他補充，零售氣氛回暖的話，可帶動股票市場的轉手率和孖展交易，而現時孖展（特別是場外交易）約佔自由流通市值約4%，較2015年A股升市期間的10%低。

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