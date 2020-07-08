  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 23:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？

科技 22:15 2020/07/08

分享：

分析指，多間科企巨頭陸續「跟隊」表態，對港區國安法持抗拒態度，是源於擔憂捲入政治紛爭。

港區國安法正式實施，新規例下本港網絡或新聞等自由或逐步收窄，條例列明警方可要求服務供應商移除資料及提供協助。據《華爾街日報》（Wall Street Journal）分析報道指，港版國安法是北京方面壓制香港抗議活動的利器，多間科企巨頭陸續「跟隊」表態，對港區國安法持抗拒態度，是源於擔憂捲入政治紛爭。

報道指，這些美國科技巨頭如Facebook、Twitter、Google，將很多在進駐香港的外國公司其內部討論的擔憂隱晦地揭示出來，惟這些公司高層都因為害怕捲入政治紛爭而不敢公開談論相關擔憂。

而港區國安法欠缺透明度以及是由上而下的性質，所以在科技公司及律師群體當中引發擔憂，他們匆忙解讀直到生效時才公布新規。

目前除了上述三家科企外，微軟（Microsoft）、LinkedIn、Telegram、Ｆacebook及旗下WhatsApp、Instagram、以及Signal，已先後宣布暫停處理香港執法機構索取用戶資料的要求；而蘋果（Apple）亦表示，正審視法例的影響，而自新法實施後，未收到港府索取數據的要求。不過若要索取資料，須經美港之間司法互助安排提交要求，美國司法部會審視。

【每日焦點】英國政策重大轉變　華為警告危及中英關係

【逆市營商】環球調查：企業提升消費者信任的三大關鍵　

報道又分析，在港外資企業通常在中國地區有業務，因此如果被北京方面盯上面臨的風險會更大。此外，許多公司都把數據存儲在香港，港區國安法實施後，這些數據或落入了執法機構新獲得的廣泛審查和披露權力的範圍內。

【中印衝突】印度推Elyments社交應用程式　強調私隱元素

責任編輯：張寶燕

相關文章

【華為禁令】德國電訊否認加強華為合作　過去3年已減依賴
今日
【華為禁令】德國電訊否認加強華為合作　過去3年已減依賴
【中小企教室】BlueJeans視像新功能　虛擬背景＋智能文字記錄
今日
【中小企教室】BlueJeans視像新功能　虛擬背景＋智能文字記錄
【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　
今日
【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　
【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！
今日
【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！
科技熱話 政治 科技行業 創新科技及應用 通訊科技 科技戰 港區國安法 國安法 外資 中國

下一篇文章

【每日焦點】英國政策重大轉變　華為警告危及中英關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為向歐盟申請專利　Mate V折疊手機外形曝光
華為向歐盟申請專利　Mate V折疊手機外形曝光
【5G手機】越南首款本地5G手機登場　似足華為Mate 20？
【5G手機】越南首款本地5G手機登場　似足華為Mate 20？
【每日焦點】澳洲擬禁用抖音　LinkedIn被爆存取iOS用戶剪貼簿內容
【每日焦點】澳洲擬禁用抖音　LinkedIn被爆存取iOS用戶剪貼簿內容
蘋果研MacBook採用玻璃按鍵　提高耐用度
蘋果研MacBook採用玻璃按鍵　提高耐用度
Google Pixel 5渲染圖曝光　續用藍牙無線耳機
Google Pixel 5渲染圖曝光　續用藍牙無線耳機
【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」　抖音爭議升級傳退出香港市場
【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」　抖音爭議升級傳退出香港市場