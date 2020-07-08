【港區國安法】科企紛紛跟隊拒港府索用戶數據　揭示新規隱憂？

▲ 分析指，多間科企巨頭陸續「跟隊」表態，對港區國安法持抗拒態度，是源於擔憂捲入政治紛爭。

港區國安法正式實施，新規例下本港網絡或新聞等自由或逐步收窄，條例列明警方可要求服務供應商移除資料及提供協助。據《華爾街日報》（Wall Street Journal）分析報道指，港版國安法是北京方面壓制香港抗議活動的利器，多間科企巨頭陸續「跟隊」表態，對港區國安法持抗拒態度，是源於擔憂捲入政治紛爭。

報道指，這些美國科技巨頭如Facebook、Twitter、Google，將很多在進駐香港的外國公司其內部討論的擔憂隱晦地揭示出來，惟這些公司高層都因為害怕捲入政治紛爭而不敢公開談論相關擔憂。

而港區國安法欠缺透明度以及是由上而下的性質，所以在科技公司及律師群體當中引發擔憂，他們匆忙解讀直到生效時才公布新規。

目前除了上述三家科企外，微軟（Microsoft）、LinkedIn、Telegram、Ｆacebook及旗下WhatsApp、Instagram、以及Signal，已先後宣布暫停處理香港執法機構索取用戶資料的要求；而蘋果（Apple）亦表示，正審視法例的影響，而自新法實施後，未收到港府索取數據的要求。不過若要索取資料，須經美港之間司法互助安排提交要求，美國司法部會審視。

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報道又分析，在港外資企業通常在中國地區有業務，因此如果被北京方面盯上面臨的風險會更大。此外，許多公司都把數據存儲在香港，港區國安法實施後，這些數據或落入了執法機構新獲得的廣泛審查和披露權力的範圍內。

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責任編輯：張寶燕