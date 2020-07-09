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英國放寬限聚 出街食飯政府貼一半錢

環球經濟金融 17:44 2020/07/09

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英國放寬限聚 出街食飯政府貼一半錢

新型冠狀病毒疫情反覆，香港重推限制措施，食市只能8人一圍之際，英國放寬限制。英國政府為推動經濟，財相辛偉誠宣布多項措施之中，更包括對餐廳顧客提供一半補貼，以挽救餐飲業，並暫時取消部分物業印花稅，刺激樓市。

辛偉誠（Rishi Sunak）周三（8日）在國會公布新救市方案，提出以史無前例的補貼方式挽救餐飲業。

計劃下，每逢周一至周三，英國國民到餐廳用膳，可獲政府補貼一半費用，最高限額為每人10英鎊（約97港元），餐廳可向政府申請發還款項，並削減食物的增值稅（VAT），稅率由20%降至5%。

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英國削減增值稅的計劃，亦會惠及休閒及款待業，直至明年1月，希望可拯救相關行業職位。

疫情下英國樓市冰封，成交大跌，辛偉誠宣布暫時取消50萬英鎊以下物業的印花稅，直至明年3月，措施即時生效。

另外，英國失業率大升下，今年投身社會的畢業生找工作難度大增，英政府宣布撥出20億英鎊，成立「起動計劃」（kickstart scheme），由政府補貼薪金，創造3萬個訓練職位，助16至24歲年輕人就業。

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責任編輯：文青青

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