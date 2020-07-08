【美股開市】科網股向好 納指標指漲 道指升100點

經過周二回吐後，美股周三再次向好，蘋果和亞馬遜等重磅科網股帶領上升，納指和標指造好，道指升100點。

重磅科網股FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母企Alphabet）普遍向好，除了Facebook微跌外，其餘4企升幅介乎0.7%至1.6%。其中，蘋果（Apple，美︰AAPL）獲德銀調高目標價，從380美元上調至400美元。另外，微軟（Microsoft，美：MSFT）亦漲1.6%。

電動車品牌特斯拉（Tesla，美︰TSLA）升勢持續，股價曾經再次突破1400美元，現漲0.6%；同業Nikola（美︰NKLA）則獲摩通上調股票評級至增持，股價彈逾20%。

美匯指數繼續在接近97水平徘徊；歐元漲0.3%，報1.1307美元。美債價跌息升，10年美債息微升1點子，報0.6578厘。

金價企穩1800美元水平，升0.9%，報1811.68美元。紐約期油和布蘭特期油報40.58美元和43.1美元，跌0.1%和持平。

責任編輯：方賢

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