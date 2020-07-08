【港股牛市】資金流向解讀　點解港股要大升？

港股點解要大升？因為有人買。港股點解有人買？因為投資者有錢。點解投資者有錢？港股大升的故事，要從4個月前說起，疫情環球大爆發，美國亦陷重災區，當時環球機構搶美元，一度鬧美元荒，美滙指數由3月9日的94.65，兩周後升飈至102.99，儲局隨即瘋狂印錢，儲局資產負債表由4.2萬億美元，4個月後高見7.22萬億美元。

▲ 美滙指數最新處96至97水平，較高位急挫。

美國錢多，美滙指數由103回落至96水平，其後在96至98徘徊，距高位比較，跌了5.9%。

美元回軟，即其他貨幣升值，資金由美元流出，但錢去了哪裏？歐洲及亞洲貨幣近3個月全綫升值。

澳元近3個月升11%，紐元升9%，瑞典克朗及挪威克朗亦升9%；亞幣方面，印尼盾升13%，泰銖升5%，韓圜台幣亦升逾2%。

▲ 儲局資產負債表達7萬億美元，最近亢龍有悔，連續3周回落。

不過，人民幣近3個月僅升0.7%，港元在聯滙制度下，升0.02%，反映中港的資金流向是大落後地區。

中港股市成交變化方面，港股成交7月首5個交易日的日均成交達2054億港元，遠多於上半年平均1173億元，大成交之下，恒指走勢亦突破，衝破近年25000點的重要阻力。

內地股市7月首6個交易日的日均成交1.3萬億元人民幣，遠多於上半年的7579億元日均成交。

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