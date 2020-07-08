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【每日焦點】英國政策重大轉變　華為警告危及中英關係

科技 21:30 2020/07/08

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華為英國董事長布朗（左）罕有地發出警告，指若英國禁止華為在當地參與建設5G網絡建設，將會危害中英長久以來的關係。

隨著港區國安法令中英關係愈趨緊張之際，英政府政策出現重大逆轉，跟隨美國封殺華為，華為英國董事長布朗（John Browne）更罕有地發出警告，指若英國禁止華為在當地參與建設5G網絡建設，將會危害中英長久以來的關係。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在1月表示，華為可於英國的5G網絡中扮演有限角色，允許華為參與其5G網絡的非核心部分，限制華為的設備供應佔比在35%之內。

不過英國文化大臣杜永敦Oliver Dowden最新證實，英國國家網絡安全中心（NCSC）已提交了報告，將與英國首相約翰遜討論，逐步停止在該國的5G電信網絡中使用華為的設備。

【華為禁令】德國電訊否認加強華為合作　過去3年已減依賴

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布朗向《路透》表示，華為在英國的業務眾多，包括3G、4G、智能手機，以及即將推出的5G，若英國應美國要求將華為排除於5G網路，預計將退出英國市場。

他又表示，在美中強權的貿易爭鬥下，華為已成政治皮球，英國也無法置身事外。他指：「英國與中國的關係非常悠久，希望他們不要隨便放棄這段關係。」

【中印衝突】印度推Elyments社交應用程式　強調私隱元素

責任編輯：張寶燕

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