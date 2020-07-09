【電動車】6月國產Model 3銷量增35% Tesla股價突然波動

▲ Tesla上月於中國銷量按月增35%。

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）股價近日強勢，周三美股即市高見1417.26美元，一度升2%。據中國乘用車市場信息聯席會數據，6月份國產Tesla Model 3銷量為14954輛，按月增長35%。不過，有機構突然唱淡走勢，指Tesla股價出現泡沬，拖累股份一度急挫5.6%，收市跌幅收窄至1365.88美元，跌1.7%。

據乘聯會公布的月度報告，6月中國乘用車市場零售銷量達到165.4萬輛，按月增長2.9%；按年下跌6.2%，主要由於去年6月「國五」排放標準實施前，廠商低價甩貨導致零售基數偏高。

該會預計，從7月開始的下半年新能源車月均增速預計將保持正增長。 下半年新能源車市場消費環境較上半年改善，帶動新能源車下半年三、四季度按季銷量會出現正增長。 該會續指，6月Tesla在純電動市場銷量份額23%，而下半年的電動車市場銷量將明顯高於去年下半年水平。

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編輯︰侯景成