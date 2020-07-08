【樓市現象】有錢賺走貨為上! 長情業主齊沽樓 香港仔中心業主持貨36年賣樓大賺21倍

樓市去向未明，「長情業主」趁樓市回升即先行沽貨套現離場，近日二手市場錄得多宗業主持貨逾20年的賣樓個案，其中一位持有香港仔中心達36年的業主也決定賣樓。

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上述成交為香港仔中心觀海閣中層1室，中原地產高級分行經理吳敬彰表示，單位實用面積721平方呎，為3房套間隔，單位向西南，坐享全海景。業主於6月中放盤，叫價1,320萬元，最終以1,310萬元將單位易手，只微減10萬元，折合平均實用呎價18,169元。吳敬彰指，單位屬罕有單位，極少放盤，市場類近高層單位叫價1,395萬元起。他又指，原業主於1984年以58.5萬元買入單位，持貨36年，帳面獲利1251.5萬元，單位升值超過21倍。

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此外，一名持有藍田麗港城達29年的業主也沽出單位，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城14座中層H室，實用面積748平方呎，採三房套房間隔，客廳擁公園景，睡房擁海景，議價後以1,150萬元易手，折合實用呎價15,374元。上址原業主於1991年6月以158.7萬元買入物業，持貨長達29年，現轉手賬面獲利991.3萬元離場，單位大幅升值6.2倍。

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而北角慧雅閣亦錄得長情業主沽貨個案，單位換樓客斥逾千萬購入。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角慧雅閣B座高層02室，實用面積1,734平方呎，4房連工人房間隔，座向北面，享海景，獲區外換樓客以約3,800萬元承接，實用面積呎價21,915元，屬市價水平。據了解，原業主早於1999年5月以921萬元購入上述單位自住，持貨21年至今沽售，賬面獲利2,879萬元，單位21年升值3.1倍。



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