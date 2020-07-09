【港交所股價】港交所破頂逾370元　滬深港通SPSA新改良周五推出（第三版）

▲ 滬深港通北向交易SPSA集中管理服務傳快落實。

A股、港股股市齊轉熾熱，互聯互通成交額持續在歷史高位，港交所 （00388） 公布，滬深港通改良措施－SPSA集中管理服務（Master SPSA Service），周五正式推出，便利機構投資者參與互聯互通北向交易。

港交所今日股價再破頂，高見371元，以接近全日高位370.6元收市，升3.5%，成交34.49億元。

在滬深港通機制下，投資者在賣出A股前必須先經過交易前端監控，確保有充足的可出售股份結餘。機構投資者使用特別獨立戶口（SPSA）服務，可方便達成A股交易前端監控要求的同時，毋需提前將持有的A股從託管機構交付給執行券商。

港交所3月已公布擬推出SPSA集中管理服務。港交所最新指，SPSA服務升級爲SPSA集中管理服務後，基金經理從整體層面，對可出售股份進行交易前端監控，同時保持與原有單個基金層面的SPSA一致的交易後結算過程。

MSCI擴大A股權重4項關卡之一

事實上，MSCI去年完成擴大A股權重納入因子至20%後，重申A股若要進一步增加權重，需要解決4項議題，並且再舉行公開諮詢。MSCI當時提及的議題就包括在滬深港通應用國際市場常用的綜合交易賬戶機制（Omnibus trading mechanism），令多個終端客戶賬戶可統一下單交易。

港交所最新的服務正可回應MSCI當時提出的綜合交易賬戶機制議題。

近期港股、A股交投氣氛轉熱，南向港股通、北向滬股通和深股通都創出開通以來交易新高，周四北向交易成交額全日達1598億元人民幣，南向交易就超過461億港元。

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