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【港交所股價】港交所破頂曾逼370元　滬深港通SPSA新改良快落實（第二版）

金融經濟 10:20 2020/07/09

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滬深港通北向交易SPSA集中管理服務傳快落實。

A股、港股股市齊轉熾熱，互聯互通成交額持續在歷史高位，據悉港交所 （00388） 快落實滬深港通改良措施－SPSA集中管理服務（Master SPSA Service）。港交所今早（9日）股價再破頂，高見369.2元，至上午10時18分，新報365.2元，升2%，成交10.3億元。

港交所3月公布，擬推出SPSA集中管理服務（Master SPSA Service），允許基金經理匯總多個基金的可出售結餘，用於北向交易監控。據悉，有關服務可在短期內落實，料便利機構投資者投資A股。

港交所回應本報查詢稱，目前有關服務尚待監管機構批准。港交所3月表示，新服務計劃於上半年推出，確實時間取決於香港證監會批准及市場準備工作。

事實上，MSCI去年完成擴大A股權重納入因子至20%後，重申A股若要進一步增加權重，需要解決4項議題，並且再舉行公開諮詢。MSCI當時提及的議題就包括在滬深港通應用國際市場常用的綜合交易賬戶機制（Omnibus trading mechanism），令多個終端客戶賬戶可統一下單交易。

港交所建議的SPSA集中管理服務正可解決上述議題，港交所當時指，2015年推出SPSA服務，令機構投資者在出售A股時，毋需提前將持有的A股從託管機構交付給執行券商。

若機構未來選擇新增的SPSA集中管理服務，可便利基金經理從整體層面，對可出售股份進行交易前端監控、計算平均價格，同時保持與原有單個基金層面的SPSA一致的交易後結算過程。

近期港股、A股交投氣氛轉熱，南向港股通、北向滬股通和深股通都創出開通以來交易新高，周四開市45分鐘，北向交易成交額已逾600億元人民幣，南向交易就超110億港元。

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A股 香港股票 香港交易所（00388） 證監會 香港交易及結算所有限公司 互聯互通 滬港通 深港通

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