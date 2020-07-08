【逆市營商】環球調查：企業提升消費者信任的三大關鍵　

▲ 最新發布的《Adobe 消費者開放數據調查環球報告》指出，企業應遵守三項關鍵原則，包括：公開透明、同理心與賦予價值。

如何建立消費者信任和忠誠度是經營企業的一大學問，新發布的《Adobe 消費者開放數據調查(Consumer Unleash Data Survey) 環球報告》指出，企業應遵守三項關鍵原則，包括：公開透明、同理心與賦予價值。

日前，Adobe與Advanis發布《Adobe消費者開放數據調查環球報告》，調查訪問逾5,000名消費者及2,000個企業。研究發現，消費者並非不願分享個人數據。超過四分之三 (76%) 的受訪者表示樂意分享個人數據，以獲得更佳的客戶體驗；而67% 的受訪者則擔心身份或遭盜用，有 57% 受訪者曾有資料外洩經驗，另外48%的消費者亦表示數據安全漏洞難以避免。

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調查建議企業在制定新標準時，應考慮以下三項原則：

原則一：公開透明

企業必須致力保護這些數據，尤其是收集數據方法的透明度，以及如何確保資料安全及保密。Adobe及Advanis 報告建議指，企業應在收集數據前先獲得消費者同意，並稽核及評估內部工作流程，為消費者提供一致及清晰體驗。此外，企業亦應制定數據透明化策略，同時兼顧客戶體驗。

原則二：同理心

報告指，企業不但需要尊重消費者意願，在使用消費者的資料時亦需抱持同理心。在不同的國家和地區，消費者所願意分享的個人資料亦不盡相同。整體而言，85% 受訪者認為，他們網絡足跡有權不被追蹤。

調查亦發現，只有50%消費者表示願意提供個人全名，卻有82%的企業正在收集這些資料；另一方面，僅有25%的消費者表示樂意分享個人電話號碼，有75% 的企業正在收集這些資料。

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原則三：賦予價值

消費者將數據收集視為一種交易，這與個人化、定位，提供更優質的整體客戶體驗相關。48%受訪者表示，他們期望在致電或登入網站時被識別出來；46%受訪者則表示這與接收符合其個人興趣的新聞或文章有關。

為了縮小企業與消費者兩者的差距，報告建議，企業應更善用收集得來的數據，把不同系統的數據整合，有助於發展更加個人化的客戶旅程。同樣重要的是，企業呈現內容的方式必須有助於擴大接觸層面和追蹤指標，從而評估成效並按需要調整。

責任編輯：施雯雯