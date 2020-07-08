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摸頂悲歌　凱譽三年勁蝕220萬

股樓投資 20:21 2020/07/08

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新冠肺炎疫情出現劇變，衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，本港已迎來第三波疫情，擔心會大爆發。加上港區國安法實施後，香港再成中美磨心，前景令人憂慮，有業主趁機賣樓走人。市場消息指，尖沙咀凱譽高層A室，實用面積473平方呎，兩房間隔，原叫價1,000萬放盤，終減價半成，以950萬元易手，實用呎價約2萬元。

值得留意的是，原業主於2017年4月，以1,119萬元購入上址，持貨短短3年，現帳面勁蝕169萬元，若連釐印費及佣金計，料蝕約220萬元。

雖然凱譽鄰近港鐵尖東站，經緬甸臺轉出麼地道，步行3分鐘即達，而且附近酒吧食肆林立，生活配套齊全，實屬靚盤，但不論參考政府樓價指數，又或中原城市領先指數（CCL），期間樓價升幅驚人。區內代理說，上述單位並無平賣，強調是市價成交，又指該盤近期也錄蝕讓，舉例說，高層C室，實用面積512平方呎，早前以1,360萬元連租約易手，持貨6年，帳面蝕約262萬元。

相關文章：市區靚盤竟然要輸蝕　6年貶值260萬

除了蝕讓成交，再有業主劈價逾百萬賣樓。市場消息指，北角港運城1座低層C室，實用面積746平方呎，原叫價1,350萬元放盤，終以1,238萬元易手，累減112萬元，減幅約8%，實用呎價16,595元。

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撰文 : 柳家平

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