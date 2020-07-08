【樓市現象】再有外藉業主加入沽貨行列　錦翠園放盤一出即獲5組買家爭睇樓

隨著《港區國安法》推出，本港形勢存在不確定性，近月樓市多了移民賣樓個案外亦，居港外籍業主沽貨的個案也愈來愈多。最近一名持有西半山錦翠園3房單位達12年的外藉業主也加入沽貨行列。

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中原分區聯席董事周耀棠表示，該分行日前促成西半山錦翠園中層B室的成交，單位實用面積1,004平方呎，為3房間隔，望開陽海景。業主原叫價2,178萬元，即獲5組客排隊睇樓，最終放盤不足一星期，即減40萬元以2,138萬元將單位連車位易手，折合平均實用呎價21,295元。周耀棠指，原業主於2008年3月以1010萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利1128萬元，單位升值112%。

▲ 錦翠園

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為何上述錦翠園放盤一出即獲承接﹖周耀棠指，該物業鄰近西營盤地鐵站，位置交通方便，一向少有放盤。位於般咸道46至50號的錦翠園，於1983年入伙，樓齡已有37年，提供103伙，也提供大單位，單位實用面積由886至2,314平方呎。

▲ 錦翠園單位外望揚靚景

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自《港區國安法》消息一出，過去一個月市場錄得多宗外籍業主劈價沽貨的成交個案，其中西貢區更成重災區，更有部分外籍業主以「蝕本價」出售物業，如西貢北港村單號屋全幢早前亦錄得外籍業主蝕讓離場個案，物業建築面積2,100方呎，4房2廳間隔，望山景，連天台約700呎，以1,750萬元沽出，建築面積呎價8,333元。原業主為外籍人士，於2015年1月購入上址，當時作價1,915萬元，持貨逾5年至今轉售，賬面貶值165萬元或約9%。



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