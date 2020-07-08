【美團股價】美團屢創新高　富瑞升目標價至228元　仍有逾一成潛在升幅

▲ 富瑞給予美團目標價228元，重申買入評級。

科網股勢猛，美團點評（03690）再上市新高，收報199.8元，全日升8%，獲熱資64.6億元。富瑞發報告唱好美團，目標價從151元，調升至228元，重申「买入」评级。以今天收市價計算，仍有14%水位。

富瑞看好外賣行業，長期具發展空間，且目前滲透率較低，而美團圍繞「Food+平台」戰略加上強大的執行力，能夠為廣泛的用戶提供高效的服務。報告指出，美團正在打造一個用戶體驗閉環，覆蓋4.5億用戶及600萬商家，從外賣業務延伸至到店、酒店旅遊、院綫票務等範疇。

該行稱，疫情後美團基本面改善，順應數字化潮流，預計有望2025年實現目標日均訂單超過1億，以non-GAAP經營溢利計算，每個單可賺取1元人民幣。

其次，富瑞表示，滲透率比較低的本地生活服務有想象空間。目前超過200萬到店商家中，有2成商家選擇CPC廣告（Cost Per Click），三分之二商家使用訂閱服務。富瑞指，美團擁有龐大的用戶基礎，本地廣告保持穩定的轉化率，能夠為商家提供較高的回報率。

該行認為美團是互聯網領域中，少數能夠在數字化趨勢下制定清晰的發展戰略和鏈接綫上綫下的企業之一。美團綫上營銷服務勢頭正面和品牌餐廳外賣單屢增，反映美團能夠為商家帶來高回報。

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