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【ESPRIT】當思捷遇上維他奶　命運可以改變嗎？

金融經濟 19:24 2020/07/08

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維他奶羅氏家族後人、資深投資者莊友堅妻子羅琪茵，成為思捷大股東。

據聯交所權益披露，維他奶 （00345） 羅氏家族後人、資深投資者莊友堅妻子羅琪茵，上周五於場外增持思捷環球ESPRIT （00330） 1.5億股，每股作價0.8029元，涉資1.2億元。

增持股，羅琪恩在思捷的持股量，由4.93%，增至12.89%，取代了邢李㷧女兒的單一大股東地位，邢李㷧女兒合共持股約11.22%。邢李㷧於2017年10月，將持有的思捷股份，送名兩名女兒邢嘉倩及邢愛林。

思捷早前公布重組計劃，當中包括削減員工人數、薪金及優化店舖組合，ESPRIT預計全球裁員約1200名員工，料約100名香港區ESPRIT員工受影響。

雖然維他奶截至3月底止年度，純利下跌23%至5.36億元，但集團強調，隨學校逐步復課，本年度可逐步重拾增長勢頭。

相關文章：【ESPRIT】思捷環球裁1200人包括百名香港員工　股價揚半成

相關文章：【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課

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香港股票 維他奶國際（00345） 思捷環球（00330） 邢李㷧 增持

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