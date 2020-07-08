【巴西疫情】總統博索納羅確診 服「神藥」羥氯喹醫病

▲ 巴西總統博索納羅確診新冠肺炎，更表示會服用「神藥」羥氯喹來醫治新冠肺炎。

巴西的新冠肺炎疫情持續，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）也確診。但他向來輕視疫情，曾稱新冠疫情為「小感冒」，又多次不佩戴口罩出席公眾場合。博索納羅確診後更表示，會服用美國總統特朗普視為「神藥」的抗瘧疾藥羥氯喹，來醫治新冠肺炎。

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博索納羅周二（7日）宣布其新冠病毒檢測結果呈陽性，這更是他過去4個月内，第4次接受病毒檢測。博索納羅接受訪問時稱，會服用羥氯喹（hydroxychloroquine）來治病。

博索納羅聲稱自己在周一（6日）出現發燒、肌肉酸痛和全身不適等症狀，但發燒症狀到了周二已有改善，又聲稱病情好轉要歸功於羥氯喹的藥效。他受訪時更一度親自除下口罩，試圖向記者展示自己的病情有改善。

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美國總統特朗普（Donald Trump）過往也曾吹捧羥氯喹的療效，聲稱可預防新冠肺炎。他更在白宮醫生監察下，完成羥氯喹療程。特朗普又曾經表示服用羥氯喹的感覺良好，更指這種藥肯定沒有傷害他的身體。

但各國醫學界一直批評羥氯喹在新冠肺炎方面的療效成疑。美國食品及藥物管理局（FDA）上月就禁用羥氯喹，稱羥氯喹無助治療新冠肺炎，更可能引發與心臟有關的併發症，認為藥物對病人弊多於利。世衛也停止將羥氯喹列為新冠肺炎的治療計劃，法國亦已禁用。

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責任編輯：何穎兒