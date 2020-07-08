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【保險情報】富衛夥養和推癌症復康規劃諮詢

理財智慧 19:04 2020/07/08

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富衛香港宣布與養和醫療集團合作推出癌症個案及復康規劃諮詢服務，涵蓋免費第二醫療評估服務、個人化個案規劃諮詢及提供度身訂造復康計劃建議。富衛表示，大眾在購買市場上醫療及危疾保險計劃時，癌症保障是主要考量之一，面對市場對癌症保障有殷切需求，故致力提升保障及增強對患癌客戶的醫護支援及復康服務。

富衛與養和醫療集團合作推出全方位癌症度身醫護諮詢服務包括：

1.免費第二醫療評估服務：由養和癌症中心醫生提供第二醫療評估服務，包括評估檢查報告﹑個人化治療建議及治療費用預算，為患者日後治療提供專業醫療意見。

2.個人化個案規劃諮詢：由養和物理醫學及復康科部醫生為癌症患者訂立個人化的復康規劃諮詢，從而協助他們提升生活質素。此服務亦適用於急性心肌梗塞或中風的被保人。

3.度身訂造復康計劃建議：由營養師、物理治療師及臨床心理學家等組成的強大復康團隊，會全面評估每位癌症康復者的身心需要，並提供實用建議。 

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