【疫市營商】餐飲業推晚市優惠　邊間食肆有份？（附連結）

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【疫市營商】Walmart擬推會員計劃 與亞馬遜競爭
為刺激本港經濟，餐飲業界將於本月中推出「7月7折，8月8折」晚市優惠活動，飲食界立法會議員張宇人今日公布活動細節，並指期望計劃可為業界帶來350億元生意額。
張宇人指，活動吸引多個飲食集團逾千間食肆參與，市民可以在網上搜查參與計劃商戶的名單及優惠詳情；相關店舖亦會在舖面貼上標貼，讓市民識別。問及倘疫情加劇會否剎停優惠計劃，他則指要視乎政府如何按法例管制，有信心政府在防疫同業界利益上會取得平衡。
翻查網頁資料所見，不少港人常「幫襯」的連鎖餐廳亦有參與，例如麥當勞、Pizza Hut、翠河餐廳、吉野家、沙嗲王、牛角以及酒家集團等，以下為部份節錄優惠：
|餐廳
|優惠詳情
|沙嗲王
|晚上6時後，白咖哩豬扒飯7折優惠，只限堂食
|池記雲吞麵家
|全單七折
|Pacific Coffee
|晚上6時後，購買手調飲品即可享指定食品7折
|松記甜品外賣店
|芝麻湯圓、花生湯圓、雙色湯圓、擂砂湯圓、單球雪糕、雙球雪糕設7折優惠
|牛角
|堂食消費每滿200元將可獲發50元「再幫襯銀票」1張
＞＞可按此瀏覽參與計劃商戶的名單及優惠詳情
【派錢1萬】餐飲業推優惠7月7折、8月8折 業界：幾千間食肆參加
責任編輯：蘇穎琪