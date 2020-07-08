【疫市營商】餐飲業推晚市優惠　邊間食肆有份？（附連結）

▲ 飲食界立法會議員張宇人表示，活動吸引多個飲食集團逾千間食肆參與。(「7月7折，8月8折」網頁截圖)

為刺激本港經濟，餐飲業界將於本月中推出「7月7折，8月8折」晚市優惠活動，飲食界立法會議員張宇人今日公布活動細節，並指期望計劃可為業界帶來350億元生意額。

張宇人指，活動吸引多個飲食集團逾千間食肆參與，市民可以在網上搜查參與計劃商戶的名單及優惠詳情；相關店舖亦會在舖面貼上標貼，讓市民識別。問及倘疫情加劇會否剎停優惠計劃，他則指要視乎政府如何按法例管制，有信心政府在防疫同業界利益上會取得平衡。

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翻查網頁資料所見，不少港人常「幫襯」的連鎖餐廳亦有參與，例如麥當勞、Pizza Hut、翠河餐廳、吉野家、沙嗲王、牛角以及酒家集團等，以下為部份節錄優惠：

餐廳 優惠詳情 沙嗲王 晚上6時後，白咖哩豬扒飯7折優惠，只限堂食 池記雲吞麵家 全單七折 Pacific Coffee 晚上6時後，購買手調飲品即可享指定食品7折 松記甜品外賣店 芝麻湯圓、花生湯圓、雙色湯圓、擂砂湯圓、單球雪糕、雙球雪糕設7折優惠 牛角 堂食消費每滿200元將可獲發50元「再幫襯銀票」1張

＞＞可按此瀏覽參與計劃商戶的名單及優惠詳情

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責任編輯：蘇穎琪