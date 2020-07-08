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【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！

科技 20:00 2020/07/08

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近日有智能座廁公司Tushy開價約7.8萬元招聘「排糞大師」擔任糞便事務副總裁，如果對此新奇的絕世筍工有興趣，請留意以下詳情！

可以邊玩邊賺錢，順帶享受人生的絕世筍工就見得多，近日更有智能座廁公司Tushy招聘「排糞大師」作其糞便事務副總裁。而該糞便事務副總裁只需要在三個月內每日排便，測試各款智能座廁，就可以賺到1萬美元（約7.8萬港元）。如果對此新奇的絕世筍工有興趣，請留意以下詳情了！

據智能座廁公司Tushy官網指出，該糞便事務副總裁的職責包括在最少90天內，每天大約使用30至60分鐘排便、分析及記錄自己的日常排便習慣，並利用智能馬桶清洗臀部；以及透過Tushy的社交媒體進行記錄、測試及揭露構有關腸道及臀部健康的種種「江湖傳聞」，以及該公司的智能座廁及其他廁所產品等。

【疫市營商】餐飲業推晚市優惠　邊間食肆有份？（附連結）

【創業兵團】港企為救亡賣客服方案　疫市生意報捷

該公司指，若應徵者符合資格要求包括：具有年滿21至121年的大便經驗、認為自己是擁有強勁的排便（poo-ject）管理能力及技巧的「排糞大師」，以及對醫學界的布里斯托大便分類法（Bristol Stool Scale）有基本認識，如可以從排便的形狀、特徵等來描述，大概分辨腹瀉和便秘等，就可以申請應徵。

該工作列明是遙距工作性質，只要能Tushy的智能座廁安裝在其座廁上便可開始工作！不過就沒有明言應徵人是否必須為美國當地居民，若想申請應徵的人士【可按此查看】，只須在本周五（10日）截止申請日前，提交一段60至90秒的短片，解釋為何自認為適合擔任該糞便事務副總裁便可。

【疫市營商】疫情下企業收入大減　推折扣拓網銷

責任編輯：張寶燕

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