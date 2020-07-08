【國安公署開幕】駱惠寧：中國最給人安全感　公署是「香港安全的使者」

中央駐港國安公署臨時辦公大樓今（8日）早開幕，座落銅鑼灣大坑維景酒店。國家安全事務顧問、中聯辦主任駱惠寧致詞時表示，公署是「香港安全的使者」，又指許多在華外國人都認爲，中國是最能給人安全感的國家。

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駱惠寧指，駐港國安公署在香港會嚴格依法履行職責，依法接受監督，不會侵害任何個人和組織的合法權益，它是「香港安全的使者」，也是「國家安全的守門人」。他又指，中央有權利和責任，採取一切必要的措施維護國家安全。基於對香港特區的充分信任，中央授權特區管轄絕大部分案件。而中央保留在特定情況下，對極少數危害國安案件的管轄權，是為香港維護國安守住底線。

駐港國安公署最近亦成為香港社會向國際的關注，駱惠寧表示，是一些別有用心的反中亂港分子，對公署進行污名攻擊，並伺機抹黑內地司法制度和法治狀況，企圖令市民產生不必要疑慮和恐慌。他指，中國擁有健全的法治制度和良好法治環境，許多在華外國人都認爲，中國是最能給人安全感的國家。

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