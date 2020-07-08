李克強視察騰訊貴州數據中心　「從伺服器抽出硬盤仔細閱讀」

據《中國政府網》報道，國務院總理李克強昨天（7日）赴貴州考察數據中心。行程來到騰訊 （00700） 貴安七星數據中心，他詢問數據存儲規模、服務器性能等情況，「他隨即從服務器（伺服器）上抽出一塊硬盤，仔細閱讀上面的文字説明」。

李克強續問企業負責人，目前發展數據中心遇到哪些困難。

負責人指，由於短時間內聚集眾多數據中心，導致傳輸速率慢，長此下去容易抵消當地發展數據中心的先天優勢。

李克強表示，「兩新一重」是今年擴大有效投資的重點，而貴州發展大數據産業蘊藏著巨大潛力。並叮囑隨行部門要加大新型基礎設施建設支持力度，增加傳輸通道、提升運行速率、降低運營成本，為大數據等新興産業發展提供有力支撐。

貴州為中國首個大數據綜合試驗區，該地有良好的溫濕度等自然條件，有利於保證數據安全，且地方政府給予電價特殊優惠，除了騰訊外，還有華為、蘋果（美：AAPL）等一批世界級數據中心落戶此地。

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