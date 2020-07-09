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【澳洲疫情】墨爾本封城6周 超市限買2件掀搶購潮

環球社會熱點 12:10 2020/07/09

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【新冠肺炎澳洲疫情】墨爾本封城6周 維多利亞州有超市推出限買令

澳洲因應港區國安法實施，宣佈延長香港人簽證期限之際，新冠肺炎澳洲疫情再次爆發。澳洲墨爾本需實施封城至少6周，餐廳及咖啡室等只限外賣。墨爾本再度出現搶購潮，大批民眾蜂擁至超市購物。墨爾本所在維多利亞州有超市實施限買令，每項產品只能買2件 。

澳洲大型連鎖超市Woolworths宣布，維多利亞州內分店27項產品需實施限買令，不論是實體店還是網購，每項產品限購兩件，包括新鮮牛奶、麵包、米、糖、冷藏食品等。

【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑

【港區國安法】澳洲：暫停執行與香港引渡協議

Woolworths針對廁紙的限購令，更擴大適用至全澳洲分店，每人限購兩袋。

公司指，所有位於維多利亞州分店，未來6周均照常營業，並強調超市有足夠的庫存，以應付顧客所需。

【港區國安法】澳洲：暫停執行與香港引渡協議

【澳洲疫情】墨爾本封城6周 維多利亞州確診再創新高

墨爾本周三（8日）凌晨起，重新實施第三級封鎖措施，為期6星期，要求市內超過500萬民眾留在家中。

民眾僅可出門購買生活必需品、尋求醫療服務、上班（無法在家工作的情況下），以及鍛練身體；其中出門鍛練身體者，不可離開墨爾本市。

【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格

【澳洲疫情】澳洲或限制海外公民回國 防疫情蔓延

新冠肺炎或損害輕症患者腦部 引起中風等併發症

【澳洲疫情】悉尼不能直達墨爾本！ 維多利亞州百年來首次封閉邊境

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責任編輯：楊心悅

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