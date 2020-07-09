【澳洲疫情】墨爾本封城6周 超市限買2件掀搶購潮

▲ 【新冠肺炎澳洲疫情】墨爾本封城6周 維多利亞州有超市推出限買令

澳洲因應港區國安法實施，宣佈延長香港人簽證期限之際，新冠肺炎澳洲疫情再次爆發。澳洲墨爾本需實施封城至少6周，餐廳及咖啡室等只限外賣。墨爾本再度出現搶購潮，大批民眾蜂擁至超市購物。墨爾本所在維多利亞州有超市實施限買令，每項產品只能買2件 。

澳洲大型連鎖超市Woolworths宣布，維多利亞州內分店27項產品需實施限買令，不論是實體店還是網購，每項產品限購兩件，包括新鮮牛奶、麵包、米、糖、冷藏食品等。

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Woolworths針對廁紙的限購令，更擴大適用至全澳洲分店，每人限購兩袋。

公司指，所有位於維多利亞州分店，未來6周均照常營業，並強調超市有足夠的庫存，以應付顧客所需。

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墨爾本周三（8日）凌晨起，重新實施第三級封鎖措施，為期6星期，要求市內超過500萬民眾留在家中。

民眾僅可出門購買生活必需品、尋求醫療服務、上班（無法在家工作的情況下），以及鍛練身體；其中出門鍛練身體者，不可離開墨爾本市。

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責任編輯：楊心悅