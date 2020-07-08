難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 環球政治 18:39 2020/07/08 分享： 美國終於啟動退出世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）程序，下令的總統特朗普再受廣泛批評。但「一隻手掌拍唔響」，世衛本身同樣須負上一半責任。今次新冠肺炎疫情正正暴露出，組織愈趨官僚主義和腐化，讓特朗普更有理由「砍掉重練」。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 2020/07/07 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 2020/07/07 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 2020/07/06 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 2020/07/02 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普追殺抖音 今日 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普追殺抖音 特朗普率美國退出世衛 敲響全球化喪鐘 今日 特朗普率美國退出世衛 敲響全球化喪鐘 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 2020/07/07 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 2020/07/07 【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享） 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 2020/07/06 移民走出舒適圈 一切須由零開始（訂戶專享） 疫情 特朗普 譚德塞 口罩 美國 世界衞生組織 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入