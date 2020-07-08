難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享）

美國終於啟動退出世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）程序，下令的總統特朗普再受廣泛批評。但「一隻手掌拍唔響」，世衛本身同樣須負上一半責任。今次新冠肺炎疫情正正暴露出，組織愈趨官僚主義和腐化，讓特朗普更有理由「砍掉重練」。

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