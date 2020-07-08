ATMX發威 騰訊再破頂 恒指升153點收復牛熊綫

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李克強視察騰訊貴州數據中心 「從服務器抽出硬盤仔細閱讀」
港股今日高開，惟受重磅股滙豐 （00005） 拖累一度倒跌，恒生指數其後於騰訊 （00700） 領升下收市升153點，收報26129點，收復250天牛熊分界綫，成交1962億元。滙豐今日跌4.3%，為今日表現最差藍籌；騰訊再破頂，收市升5.2%，收報543元。ATMX各有好表現，阿里 （09988） 升2.3%；美團 （03690） 全日升8%，叩200關；小米 （01810） 升近9%。港滙又觸強方兌換保證，金管局收市後再沽114.7億港元。
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