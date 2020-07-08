  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 19:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

ATMX發威 騰訊再破頂 恒指升153點收復牛熊綫

金融經濟 18:39 2020/07/08

分享：

財經焦點速覽

港股今日高開，惟受重磅股滙豐 （00005） 拖累一度倒跌，恒生指數其後於騰訊 （00700） 領升下收市升153點，收報26129點，收復250天牛熊分界綫，成交1962億元。滙豐今日跌4.3%，為今日表現最差藍籌；騰訊再破頂，收市升5.2%，收報543元。ATMX各有好表現，阿里 （09988） 升2.3%；美團 （03690） 全日升8%，叩200關；小米 （01810） 升近9%。港滙又觸強方兌換保證，金管局收市後再沽114.7億港元。

【今日財經焦點】

【港股市況】ATMX勁升騰訊美團小米齊破頂　恒指升153點收復牛熊綫（不斷更新）

【騰訊股價】騰訊破頂曾見546元　新王牌手遊《 一人之下》6月跑出（第二版）

特朗普顧問擬衝擊聯滙　港滙續強方 滙豐急挫4.3%（第二版）

大摩亞洲前主席羅奇：美元未來年半貶35%　香港金融中心地位未如政客所憂慮

【支付寶母企】傳今年內在港上市 螞蟻集團再否認IPO傳聞

【沽空狙擊】中國飛鶴被批瑞幸、Wirecard翻版　盈喜反擊破頂（第三版）

【港滙強方兌換保證】金管局收市後注資114.7億港元　一文看清金管局接美元

【精選投資分析】

A股超買要調整 港股牛熊續爭持（第六版）

大市高位震盪 阿里巴巴發力（第四版）

【ETF攻略】「期貨」可居 先要睇天造人？（第二版）

【別了橫行區】正式宣告突破！ 此股大把水位

【港股牛市】外資湧港大潮起動 資金市港股不容低估（訂戶專享）

--------------------------

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

欄名 : 財經焦點速覽

最新專欄文章 更多

財經焦點速覽 - 新冠肺炎疫情反彈 恒指倒跌363點 港鐵盈警
2020/07/07
新冠肺炎疫情反彈 恒指倒跌363點 港鐵盈警
財經焦點速覽 - 恒指飆966點 突破二萬六關
2020/07/06
恒指飆966點 突破二萬六關
財經焦點速覽 - 恒指升248點 騰訊創新高市值破50000億
2020/07/03
恒指升248點 騰訊創新高市值破50000億
財經焦點速覽 - 恒指升697點重奪25000關 騰訊港交所齊衝新高
2020/07/02
恒指升697點重奪25000關 騰訊港交所齊衝新高
財經焦點速覽 - 恒指升125點 港區國安法通過日北水52億湧港股
2020/06/30
恒指升125點 港區國安法通過日北水52億湧港股
美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 香港股票 香港金融管理局 滙豐控股（00005） 恒生指數 成交 港滙

上一篇文章

李克強視察騰訊貴州數據中心　「從服務器抽出硬盤仔細閱讀」

下一篇文章

【定期存款】中銀股息逾6厘吸引力勝定存息？ 專家教路投資前3大考量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【港區國安法】TikTok確認將退出香港市場　中國CEO：「抖音」服務香港（第三版）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌396點　恒指夜期收市升102點收復26000關（不斷更新）
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【新股IPO暗盤】海普瑞富途暗盤升3% MBV暗盤潛水
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第七版）
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【香港疫情】新冠肺炎確診個案湧現　陳肇始︰暫毋需停課、研收緊限聚令
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽
【香港疫情】日增9宗新冠肺炎本地確診個案　地產、零售、濠賭股午後捱沽