【一App獨大】FB Messenger或加快與WhatsApp整合計劃　

▲ 早前已經見到Messenger Rooms功能已可在WhatsApp上啟動，外界猜測Facebook下一步或會加快整合WhatsApp和Messenger。

早在去年初就曾有消息傳出，Facebook有意將WhatsApp、Instagram和Facebook Messenger的通訊功能整合，以方便管理及營運。雖然三大通訊軟件至今仍未有任何動靜，但早前已經見到Messenger Rooms功能已可在WhatsApp上啟動，外界猜測Facebook下一步或會加快整合WhatsApp和Messenger。

Signal、Threema最安全通訊軟件？加密程度遠超WhatsApp

【電子支付】WhatsApp添支付功能 迎市場需求

據外國網站WABetaInfo引述工程師 Alessandro Paluzzi指，在Facebook Messenger最新版本的程式數據庫中，出現不少有關兩大即時信息軟件整合的先兆，據說團隊正在開發讓Messenger用戶直接聯繫 WhatsApp用戶的方法，並多次提及「whats_app」字樣。

▲ 外國網站WABetaInfo 資料圖片

Facebook Messenger與WhatsApp兩大即時信息軟件雖仍獨立營運，但會在資料整合上作更深入的連結，以達到跨平台聯絡，不同軟體可以互傳訊息，如FB用戶可傳訊息給只有WhatsApp帳號的人。而兩者間最大差異在於WhatsApp提供更嚴謹的信息加密，而且暫未有廣告。同時，WhatsApp還能在手機端上儲存所有包含聊天狀態的詳情，例如電話號碼、訊息數目和聊天記錄，提高用戶個人私隱安全性。

▲ 外國網站WABetaInfo 資料圖片

▲ 外國網站WABetaInfo 資料圖片

【吸金機會】Facebook推付費訂閱和打賞功能 助KOL吸粉絲

由於現時還處於初期階段，暫時未知用戶是否能夠拒絕整合，並關閉有關功能，抑或是WhatsApp的聯絡人資料會直接上載到 Facebook Messenger 的伺服器上。不過，亦有網民發現，Facebook正打算將Instagram 整合到Facebook Messenger，相信三大通訊軟件的整合工作指日可待，成為主導全球的社交媒體。

責任編輯：施雯雯