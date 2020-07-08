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【港股追蹤】中概股輪流創新高　染藍港股通憧憬成催化劑

股樓投資 20:00 2020/07/08

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中概股回歸成大趨勢，羅兵咸永道預計下半年將有4至6間中概股回港上市，在近日港股牛氣沖天下，已回歸之3隻中概股：阿里巴巴（09988）、網易（09999）及京東（09618）股價本周輪流創新高，而隨著8月恒指成分股將作出季度檢討，以及憧憬這批作為第二上市的中概股可加快開通港股通，為股價帶來上升動力。

第一隻回歸之阿里巴巴周二（6日）股價最高升至239元，市值升至5.13萬億元，今日收報237.8元，則創收市新高，較昨日升2.3%。網易今日創新高見140.9元，收報140.4元，升3.2%，市值升至4,850億元。京東昨日最高239元創上市新高，今日收報237.8元，升2.3%，市值7,600億元。

相關文章：【港股追蹤】買入手機業務向三星小米睇齊　TCL電子股價兩星期升近半

中概股發力，除了因市場追捧新經濟股外，恒指服務公司將於8月檢討恒指，早前發表諮詢報告披露，允許同股不同權及第二上市公司納入恒指成分股。考慮到公司市值及上市時間等因素，阿里巴巴是染藍大熱，至於網易及京東，市值當然沒有問題，只是上市時間太短，最快應要等到明年初才有機會。

憧憬納入港股通標的名單，是刺激中概股股價上升的另一動力來源，早前華興證券發表報告指，阿里巴巴將滿足被納入港股通股票範圍的客觀條件，當中最關鍵是上交所和深交所規定，同股不同權公司「在港交所上市滿6個月及其後20個港股交易日」，為首次納入港股通股票的重要附加條件，而阿里巴巴是去年11月26日上市，現時已滿足這個條件，再加上阿里巴巴亦滿足日均市值、港股總成交額等其他納入港股通的重要條件。只要港股通一開通，中概股成交可望更上一層樓。

    

 

撰文 : 李兆明

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