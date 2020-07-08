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【網民熱話】如何運用10000元？ 網友：捐9000元給教會做公益

環球政經 18:25 2020/07/08

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有不少市民已經取得政府派發的$10000元，大家打算將如何運用這筆款項？存起來，還是外出消費？有網民於討論區發起討論，詢問各位網友將如何運用這筆意外之財，有人善心大發，稱自己會將$10000元當中的$9000元捐給教會做社會公益。

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有人回應開帖人，指十分支持他的舉動，更反問為何保留剩餘的$1000元，認為應該奉獻全部給耶穌才對。另外有網友認為開帖人動機不單純，背後或許有騙財計劃，呼籲其他網友小心。

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此外，有些網友的意見也相當有趣，有網民回應討論，指自己會將$10000元全捐給馬會，都屬於善心的一種，叫人哭笑不得。大家有又想好收到$10000元後會如何使用沒有？

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撰文 : 歐高榮

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