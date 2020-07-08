【5G遊戲】《灌籃高手》手遊香港電競盃招兵　決賽月底舉行

▲ 香港電訊（06823）csl聯同ER ESPORTS將於本月26日，於「香港動漫電玩節2020」舉辦《灌籃高手SLAM DUNK》香港電競盃比賽。

新冠肺炎疫情第三波來到，「在家工作」措施或再來臨，手機遊戲玩家數量或持續上升。今日csl就聯同ER ESPORTS，舉辦《灌籃高手SLAM DUNK》香港電競盃比賽，勝出者有機會贏取csl 5G服務計劃、Samsung 5G手機、Tap & Go儲值額及豐富禮品。

香港電訊（06823）csl聯同ER ESPORTS將於本月26日，於「香港動漫電玩節2020」舉辦《灌籃高手SLAM DUNK》香港電競盃比賽，全港粉絲可透過csl 5G網絡，以及大會提供的csl 5G SIM及Samsung 5G手機，大玩籃球電競手遊，勝出者有機會贏取豐富禮品。有興趣人士可於今日起，至7月15日，到csl網頁https://www.hkcsl.com/tc/slam-dunk/報名參加。

csl將於《灌籃高手SLAM DUNK》香港電競盃送，出總值超過12萬元豐富獎品，包括csl 5G服務計劃、Samsung 5G旗艦手機Galaxy S20、HKT Payment Limited2旗下Tap & Go儲值額、《灌籃高手SLAM DUNK》豐富遊戲禮品及Club Sim課金額。

《灌籃高手SLAM DUNK》香港電競盃

比賽模式 3 vs 3 匹配賽（半場）

線上初賽日 2020年7月18日及19日

名額（上限）：128隊

線下決賽日 2020年7月26日

時間：16:00 - 19:00

地點：香港動漫節會場csl展區

冠軍（每隊）可奪得Samsung Galaxy S20 5G手機（3部）（總值HK$20,994），csl 5G服務計劃：80GB 24個月（4份）（總值HK$39,936），Tap & Go儲值額：HK$4,000，Club Sim課金額：HK$3,000以及《灌籃高手SLAM DUNK》遊戲禮品：100,000點券。

▲ 冠軍（每隊）可奪得Samsung Galaxy S20 5G手機（3部）。（資料圖片）

此外，亦有KOL粉絲互動表演賽，籃球界及手遊界KOL於決賽日（7月26日），將會同一眾粉絲進行互動表演賽。KOL包括陳偉琪、籃球甲一女將謝亦霖、籃球甲一男將楊子豐及《開咪GAME》主播湘兒、晞哥及JM。

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另外，該公司亦推出其他優惠，進入csl 5G Lens可有機會《灌籃高手SLAM DUNK》遊戲虛寶。全港市民只需下載csl.或1O1O App並開啟AR Lens，舉機掃描即可獲得商戶電子優惠券。今個暑假《灌籃高手SLAM DUNK》虛寶即將加盟AR Lens，詳情請密切留意官方公佈。

責任編輯：李彥煒