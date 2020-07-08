嘉利國際：次季訂單有增長　擬於墨西哥及泰國設廠

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【金價走勢】現貨金8年來首升穿1800美元關 全球ETF持創量續破頂
以生產伺服器外殼為主業的嘉利國際 （01050） 主席助理兼財會部主管何偉汗表示，嘉利計劃打入雲端服務平台商（CSP）領域，擴大數據客戶的伺服器外殼訂單，並打算將零部件製造及模具製業務延伸至汽車產業，令產品組合更多元化。
何偉汗表示，今年3月起公司出貨速度加快，6月該勢頭持續強勁，4至6月訂單量較去年同期有升幅。他稱，由於「在家工作」需求上升，加上新興經濟崛起，伺服器市場未有受疫情影響。
對於開拓雲端服務平台商客戶市場，何偉汗稱，該為公司新嘗試，相信未來有望成為公司新的增長點。為配合客戶需要，嘉利計劃於海外增設廠房，初步選扯為於墨西哥，以服務美洲客戶，另外或會於泰國設廠。至於汽車業務， 他指，打造汽車模具所使用的機器與現時相近，有助協同現有資源及技術，料該業務收入將於下半年反映，惟佔比較細。
嘉利今年資本開支預算約2億元，主要用於擴大東莞廠房，料最多可擴大產能約80%，最快下月動工，並於明年上半年投產。
惠洲房地產市場發展空間大
房地產業務方面，嘉利表示，目前正進入收成期，將有項目會陸續入帳，隨「嘉輝豪庭」第四及五期開售單位的景觀更好，何偉汗期望，其餘單位每平方米最高可達3萬元人民幣或以上 。拿地方面，他指，未來會積極物色惠州土地，傾向採用舊改。
嘉利截至今年3月底止，全年收入按年增9%至290.2億元，盈利升13%至2.5億元，末期息5仙，全年共派息9仙。何偉汗表示，公司會致力維持派息率約70%，至於適逢40周年會否派特別息，則視乎年底的情況而定，但冀可以保持派發周年特別息的傳統。
另外，何偉汗指，疫情對生產綫無大影響，公司同時亦獲中港兩地政府資助，涉及約1000萬人民幣。
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