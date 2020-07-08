嘉利國際：次季訂單有增長　擬於墨西哥及泰國設廠

▲ 圖左起為嘉利國際主席助理兼財會部主管何偉汗及首席朌務官黃浩鈞。

以生產伺服器外殼為主業的嘉利國際 （01050） 主席助理兼財會部主管何偉汗表示，嘉利計劃打入雲端服務平台商（CSP）領域，擴大數據客戶的伺服器外殼訂單，並打算將零部件製造及模具製業務延伸至汽車產業，令產品組合更多元化。

何偉汗表示，今年3月起公司出貨速度加快，6月該勢頭持續強勁，4至6月訂單量較去年同期有升幅。他稱，由於「在家工作」需求上升，加上新興經濟崛起，伺服器市場未有受疫情影響。

對於開拓雲端服務平台商客戶市場，何偉汗稱，該為公司新嘗試，相信未來有望成為公司新的增長點。為配合客戶需要，嘉利計劃於海外增設廠房，初步選扯為於墨西哥，以服務美洲客戶，另外或會於泰國設廠。至於汽車業務， 他指，打造汽車模具所使用的機器與現時相近，有助協同現有資源及技術，料該業務收入將於下半年反映，惟佔比較細。

嘉利今年資本開支預算約2億元，主要用於擴大東莞廠房，料最多可擴大產能約80%，最快下月動工，並於明年上半年投產。

惠洲房地產市場發展空間大

房地產業務方面，嘉利表示，目前正進入收成期，將有項目會陸續入帳，隨「嘉輝豪庭」第四及五期開售單位的景觀更好，何偉汗期望，其餘單位每平方米最高可達3萬元人民幣或以上 。拿地方面，他指，未來會積極物色惠州土地，傾向採用舊改。

嘉利截至今年3月底止，全年收入按年增9%至290.2億元，盈利升13%至2.5億元，末期息5仙，全年共派息9仙。何偉汗表示，公司會致力維持派息率約70%，至於適逢40周年會否派特別息，則視乎年底的情況而定，但冀可以保持派發周年特別息的傳統。

另外，何偉汗指，疫情對生產綫無大影響，公司同時亦獲中港兩地政府資助，涉及約1000萬人民幣。

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