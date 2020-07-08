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【疫市筍盤？】666呎全海景　呎價僅3529元

股樓投資 18:41 2020/07/08

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新冠肺炎疫情出現劇變，繼昨日新增14宗確診個案後，今日（8日）再多24宗確診，其中19宗為本地個案，有5宗源頭不明。雖然早前衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，本港已迎來第三波疫情，擔心會大爆發，惟仍無阻市民置業。

今日忠誠拍賣行推出12個物業，吸引約60人到場，其中大嶼山澄碧邨13號屋低層Ｄ室，最受矚目。上述單位淪為銀主盤，開價僅120萬元，獲多組買家搶購，經過20多口叫價後，終以235萬元成交，較原價搶高96%。

事實上，澄碧邨位於大嶼山芝麻灣半島，交通不便，沒有道路通往大嶼山其他地區，只有山徑往來貝澳，惟郊遊徑崎嶇，住客出入只能乘搭渡輪到長洲，其後再轉乘渡輪出市區。此外，屋苑亦沒有太多配套，故樓價一早低水。

據資料顯示，澄碧邨早於1979年落成，由20幢4層高的別墅組成，提供220伙單位。

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撰文 : 柳家平

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