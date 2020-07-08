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【失業率】OECD料發達經濟體今年失業率升至大蕭條以來最高水平

金融經濟 18:11 2020/07/08

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【失業率】OECD料發達經濟體今年失業率升至大蕭條以來最高水平

經濟合作暨發展組織（OECD） 表示，發達經濟體今年年底的失業率將升至大蕭條以來最高水平，最快也要到2022年才能恢復到新冠疫情暴發前的水平。組織警告指，不要過早地解除支持就業的緊急措施，並指各國政府應該推出鼓勵企業招聘的新計劃，特別是在招聘那些首次進入就業市場的勞動者。

OECD表示，如果第二波疫情導致新的封鎖，即使只是部分性的封鎖，失業率也可能會上升。如果美國遭遇第二波封鎖，預測2020年的失業率為12.9%，2021年為11.5%，相比之下，如果沒有二次疫情暴發，則今年失業率預計為11.3%，明年為8.5%。

相關文章：【保就業計劃】港府：收到38宗舉報保就業僱主資格

十年就業增長歸零

自3月中旬以來，各國政府為控制新冠疫情採取了封鎖措施，這導致了大規模的裁員。OECD各成員國的失業率已回升至全球金融危機後的水平。OECD就業負責人斯卡爾佩塔（Stefano Scarpetta）表示，在短短3個月的時間裡，過去10年中取得的就業增長已歸零。

斯卡爾佩塔估計，即使能夠避免第二波新冠疫情暴發，OECD成員國今年第四季度的失業率也將達到9.4%，將創下大蕭條以來的最高水平。而如果出現第二波新冠疫情，第四季度失業率可能升至12.6%。

組織估計，即使避免了疫情進一步暴發，預計失業率也只會逐漸下降，到2021年年底將降至7.7%。而如果出現第二波疫情，預計到2021年年底，失業率將為8.9%。

相關文章：【保就業計劃】第三批僱主名單公佈 中原地產、TVB、周大福居首（附名單連結）

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失業 裁員 疫情 失業率

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