新冠肺炎或損害輕症患者腦部 引起中風等併發症

新冠肺炎疫情席捲全球，造成超過1,100萬人確診，及54萬名患者死亡。英國學者於期刊發表研究指，即使只是新冠肺炎輕症患者或康復中人士，都有機會因感染新冠肺炎而引發腦部併發症，或出現中風等廣泛範圍的腦部症狀。

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英國倫敦大學學院（UCL）的神經病學研究所，周三（8日）於科學期刊《Brain》發表研究。研究團隊收集了超過40名新冠肺炎患者的病情數據，發現這些患者的首要病徵為神經系統疾病。

研究團隊指，這些患者出現的併發症範圍較廣，包括中風、腦炎、譫妄症（Delirium）等腦部併發症。有12名患者出現中樞神經系統發炎、10名患者出現譫妄症或思覺失調（psychosis）、8名患者出現中風。更有8名患者出現主要為吉巴氏綜合症（Guillain-Barré syndrome）的神經損傷，是一種會攻擊神經及導致麻痹的免疫反應，死亡率為5%。

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另外，研究團隊更警告指，在疫情影響下，英國的急性播散性腦脊髓炎（ADEM）病例也上升，由疫情爆發前的每月1宗，於4月至5月疫情大爆發時上升至每周2至3宗，更有1名59歲患新冠肺炎的女子因此死亡。

研究團隊成員贊迪（Michael Zandi）呼籲全球各國的醫生，要對上述新冠肺炎併發症保持警惕，留意患者會否出現相關狀況。他更憂慮新冠肺炎會有如1918年的西班牙流感，損害到部分患者的腦部及造成隱性疾病，更指這種情況可能要在幾年後才會浮現。

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責任編輯：何穎兒

▲ 英國學者於期刊發表研究指，即使只是新冠肺炎輕症患者或康復中人士，都有機會因感染新冠肺炎而引發腦部併發症。