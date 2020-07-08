【中印衝突】印度推Elyments社交應用程式　強調私隱元素

▲ 印度當地逾千名IT界專業人士合作開發一款名為「Elyments」的社交媒體應用程式，挑戰Facebook、Instagram和WhatsApp等程式的市場地位。

隨著中、印邊境地區發生暴力衝突，以致兩國關係陷入緊張局面，印度除在早前宣佈禁用抖音等59款中國應用程式外，總理莫迪（Narendra Modi）更揚言啟動「印度自力更生」（Aatmanirbhar Bharat）經濟計劃，呼籲民眾促進和保護本國製造業，擺脫全球供應鏈的激烈競爭。日前當地就有逾千名IT界專業人士，合作開發出一款名為「Elyments」的社交媒體應用程式，對外宣佈挑戰Facebook、Instagram和WhatsApp等程式的市場地位。

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綜合印度媒體報道，印度副總理 Venkaiah Naidu在日前正式向外宣佈，即將推出一款名為Elyments的社交媒體應用程式。該應用程式將以「注重私隱」為賣點，以配合政府在早前所公佈的Aatmanirbhar Bharat計劃。據悉，Elyments在功能上將與Facebook、Instagram以及WhatsApp等程式相似，用戶不但可在該應用程式中與朋友聯繫以及交流，Elyments還支援語音和視像通話等。而且用戶亦可啟用內置拍攝功能，可隨時拍攝和上傳分享照片。

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印度副總理Venkaiah Naidu在發布程式時表示，印度是現時全球其中一個 IT 強國，擁有全世界最優秀的人才，又指未來印度將會有更多類似的創新程式推出市面，呼籲民眾耐心等待。

Elyments目前可支持八種印度當地不同的語言，現時已於Google Play Store上錄得超過50萬下載量，並將會在App Store上架，供全球用戶下載。

責任編輯：施雯雯