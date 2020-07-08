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金發局建議監管稅務便利家族辦公室　沒見資金外流

金融經濟 17:49 2020/07/08

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金發局發表報告，建議家族辦公室可享靈活稅收及監管。

金發局發表報告《以香港為家族辦公室樞紐》，建議提升可免申領證監會牌照責任的明確性，以及設有更具競爭性的稅務措施，吸引資產淨值達3000萬美元的超高資產淨值人士在香港設立家族辦公室。

過去一年，香港社會政局不穩，金發局成員指，過去一年未見資金外流，而且超高資產淨值人士看重長線機會、營商環境，有信心可加強香港在家族辦公室的地位，但形容不少地區都希望競爭，需要在監管、稅務更為清晰。

金發局指，全中國23%超高淨值人士居於大灣區，另一方面，隨內地金融改革，外資對內地資產興趣日增，香港是很好的落腳點助他們投資中國，若更多家族辦公室在港設立，增加高增值就業機會。

報告引述調查，亞洲近3年每年新增約200個家族辦公室，若香港可吸引當中30%落戶，每年可增加6億美元營運開支，而且每個家族辦公室需直接僱用11.3名僱員，每年換算就可以增680個高增值職位。

金發局建議，證監會進一步釐清家族辦公室申領牌照責任，明確適用於某些多家族辦公室安排的監管制度，探索向家族辦公室授予特別牌照豁免的可行性。稅務方面，金發局建議，容許「個人投資公司（PIC）」投資與個人投資享受同等稅務待遇，擴展現行稅務減免至單一家族辦公室等。

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財富及退休規劃 就業 香港金融發展局 證監會 家族辦公室

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