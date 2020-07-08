【港股追蹤】升勢快過送外賣　美團又創歷史新高

大市今日（8日）反覆上升，收市報26129點，升153點，或0.6%，成交金額回落至不足2,000億元水平，僅1,961.9億元，但仍然屬大成交的範圍。股份方面，除騰訊控股（00700）再升5%創上市新高外，同樣創上市新高的，尚有美團點評（03690）這隻新經濟股，股份低開見183元後，未有再轉弱，午市前已倒升，午後繼續發力，結果以全日最高位收市，收報199.8元，升14.8元或8%。

相關文章：【魔笛吹奏】大摩上調本港股市預測 恒指最樂觀可見33400點

集團聯合創辦人王慧文上周二（6月30日）在市場減持100萬股，每股平均價172.2元，套現約1.72億元，但市場信心未受消息動搖，股價繼續節節向上。若以3月份低位70.1元計，股份不足4個月，已累升約1.8倍，公司市值亦突破1萬億元，現時市值接近1.17萬億元。

大行對股份前景仍有信心，美銀證券報告指，美團應用程式用戶基礎第二季有復甦，5月份每日用戶有低單位數增長，疫情過後，食物速遞及綫上新鮮食品消費需求仍有正面影響，維持對公司今年預測，上調2021至2022年的預測，重申「買入」評級，目標價由早前181元，調升逾15%，至214.2元。以今日收市價計，仍有約7%潛在升幅。

與騰訊一樣，美團同樣是「升市勿估頂」的股份，現水平仍難言是否見頂。但與騰訊不同的是，美團增長及前景仍有大量想像空間，但現階段未有穩固盈利基礎，風險比騰訊大，暫只宜短綫炒作。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！