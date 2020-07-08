【港股追蹤】買入手機業務向三星小米睇齊　TCL電子股價兩星期升近半

原本主打電視業務的TCL電子（01070），在6月底計劃向母公司出售電視機代工業務（ODM），又從後者收購手機業務，公司股價亦在短時間內升逾一半。TCL電子投資者關係經理陳程分享指，公司希望能專注發展品牌產品，而且品牌電視及手機業務能互相關連，達至協同效應，有利公司加大拓展AI x IoT及智能家居業務，與小米（01810）及三星等業務模式更接近。

陳程表示，公司今年整體互聯網業務收入目標為超過10億港元，而去年相關收入則約6.3億港元。公司可望由電視製造商，升級轉型成具有AI及互聯網概念股份。 近日中美在科技領域上磨擦不少，不過對公司影響不大，例如美國去年對手機原本計劃徵收關稅，但迅速撤回，而公司已拓展電視生產綫到墨西哥及越南，關稅對其影響有限。

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