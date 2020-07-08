  • 30°C
香港時間 : 2020708日 (三) 19:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】買入手機業務向三星小米睇齊　TCL電子股價兩星期升近半

股樓投資 18:45 2020/07/08

分享：

原本主打電視業務的TCL電子（01070），在6月底計劃向母公司出售電視機代工業務（ODM），又從後者收購手機業務，公司股價亦在短時間內升逾一半。TCL電子投資者關係經理陳程分享指，公司希望能專注發展品牌產品，而且品牌電視及手機業務能互相關連，達至協同效應，有利公司加大拓展AI x IoT及智能家居業務，與小米（01810）及三星等業務模式更接近。

陳程表示，公司今年整體互聯網業務收入目標為超過10億港元，而去年相關收入則約6.3億港元。公司可望由電視製造商，升級轉型成具有AI及互聯網概念股份。 近日中美在科技領域上磨擦不少，不過對公司影響不大，例如美國去年對手機原本計劃徵收關稅，但迅速撤回，而公司已拓展電視生產綫到墨西哥及越南，關稅對其影響有限。

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 謝克迪, CFA

美國 電視機 Android 關稅 小米 Samsung 收購 TCL電子（01070） 香港股票

上一篇文章

【TikTok】路透：TikTok涉嫌侵犯兒童隱私　美國展開調查

下一篇文章

【疫市筍盤？】666呎全海景　呎價僅3529元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情
【網民熱話】女友嫌棄冇能力移民 提分手結束7年感情
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【新股IPO】（不斷更新！暗盤價）海普瑞藥業9989超購68倍 中籤率40%
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！
【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！