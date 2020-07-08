「新債王」岡拉克：美元恐大幅貶值　美股有爆破風險

有「新債王」之稱的DoubleLine資本行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)，近日接受媒體訪問時表示，不認為美國經濟能從急速及深度急跌中急速反彈。他又指美國政府為求抗疫而大幅增加財政開支，最終會導致美元下跌。而一旦美元崩潰，美國對國際金融體系的主導力量將會消失。

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雖然美股在第二季強勁復甦，但他指美股表現讓人感覺不到危機。岡拉克認為，美股其實只靠「Super 6」撐場面，即 Facebook、亞馬遜、Apple、Alphabet、Netflix 和 Microsoft 這6隻科技股撐起。他表示，小型股根本無盈利増長，一切都是價格驅動，這些公司的增長力實際上受到巨大的打擊。他指如果撇除這6大科技股，美國股市實際上是向下走，他擔心科技股熱潮有爆破的危險。

岡拉克估計，股市的收益面其實與2016年相若，不過當時股價比現在低三分之一，認為市場的基本面與走勢完全不同步。

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