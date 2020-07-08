【定期存款】中銀股息逾6厘吸引力勝定存息？ 專家教路投資前3大考量

▲ 中銀最近罕有頻頻減港元定存息，一年的新息率低見0.75厘，遠較股息率逾6厘低。

中銀香港 （02388） 最近罕有頻頻減港元定期存款息率，自6月中以來已5度減，為今年以來於短期內減存息的頻率最多，一年港元定存息現已失守一厘大關，乍現0.75厘的今年新低。尚幸這中資行暫未像滙豐突煞停派股息，以今天（7月8日）的股價24.2元計，股息率高達逾6厘，較定存息差超過5厘。老本靠食息的唯生族，難免腦交戰，究竟做其股東划算，抑或繼續作存戶的擁躉，收取「雞肋」般的存息。專家建議，醒字派宜先作3大盤算，冀為血汗錢作精明選擇，包括︰

（1）閒資不多者宜先做定存，好處是穩賺不賠。保守派宜先預留半年的備用資金作應急錢，再有多餘錢，才在中銀續做定存，畢竟其條款較寬鬆，允指定理財戶以現有資金開立定存，一年享0.75厘，門檻更低至一萬元，且毋須新錢。而定存幾近零風險，不似股票較難拿捏低買高沽的入市最佳時機。若散戶的注碼較多，達10萬元，按理一年後穩袋750元利息。

（2）穩守突擊族，不妨先開立短存。縱使中銀股息率逾6厘，較一年定存0.75厘高逾5厘以上；但眼下在疫情及政治市夾擊下，股票有賺息蝕價之憂，如中銀的52周新高是31.65元，較現價低逾兩成。對於不願承受風險族，不妨先參與較短存，竅妙是中銀存息呈「倒掛」，即短期存息較長息高，3個月港元定存息險守1厘，低風險族先敍造3個月定存後，及至第3季視乎市況，屆時才決定把辛苦錢買中銀，或再做定存；況且，博9月過後或受惠大灣區的理財通開通，中銀可首當其惠。

（3）長情股東續持有中銀。假如捧場客早年已揸中銀，如擁躉自IPO招股時持貨至今，成本價低於現股價，大可繼續先長揸，因這中資股派息尚算慷慨，遠較定存仍有減息空間為好。不過，如果投資者並未持有這股，卻未必適合在現市況增持或加倉此股，道理很簡單，即使中銀不像母企等內銀股要讓利，但在超低息環境下，不利銀行股的前景，就算中資發鈔行不減派息，相信亦難驟增股息，更遑論豪派特別息。

那邊廂，中銀也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉資共700億元的商機，新客戶斥10萬元，存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。

此外，今天港元定存的最新市況，3間發鈔行爭相鬥减港元定期存款息率，今天（7月8日）輪到渣打趕乘降息快速車道，狠削3個月港元定存年息0.25厘，新息率失守一厘大關，至僅得0.9厘；半年及一年則微削0.05厘，兩者的新息率竟罕有跟3個月看齊。另外兩間發鈔行方面，本周一（6日）滙豐才全面減港元定存息，上周六（4日）中銀香港 （02388） 已率先帶頭全線降息。專家預計7月開局由恒生 （00011） 掀起的劈息潮，如今發鈔行跟隨鬥減，恐港元定存息的跌勢未止。

渣打剛於上周五（3日）才對港元定存息逆市短減長加，但不足一周已跟大隊鬥劈息。經7月開局的削息浪，目前3個月港元定存年息以滙豐及中銀的一厘稱冠發鈔行，高於渣打的0.9厘；半年期滙豐及渣打雙雙報0.9厘，跑贏中銀的0.8厘；一年期方面，渣打以0.9厘稍勝滙豐的0.8厘，中銀則自6月中以來5度減息，長息乍現0.75厘的今年新低。

不過，以港元短存息來看，滙豐7天保持5厘，中銀亦有4厘，但兩行齊須兌換資金才享特惠息。滙豐要求等值3萬港元的兌換新錢，中銀則要換滙5萬元，以及指定數碼渠道等附帶條件。

東亞銀行 （00023） 高級外滙市場策略師葉澤恆認為，本港水浸，金管局於三日內5度接錢，銀行總結餘達千六億元，相信業界毋須猛加息吸存。況且，一個月港元拆息4連跌，今天終跌穿0.4厘，竟罕現0.39厘的3年新低。市場憧憬經濟V彈，奈何卻是疫情反彈，亦令同業的借貸轉趨審慎，皆嚴控風險及專注改善息差，暫難逆市盲目鬥高息。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤補充，近期熱錢湧港並非炒港美套息交易，而是游資追買中港股票。再者，港區國安法落實後，掃除不明朗因素；市場且料美國對聯滙的反制措施，相信衝擊可能有限。

滙豐剛於本周一全面減短中長息，包括把3個月下調0.3厘，新息率至險守1厘。半年期則削0.2厘，更失守1厘大關，低見0.9厘；一年期亦調低0.05厘，新報0.8厘。專家指，下半年剛開局，3大發鈔行鬥劈息，料中小行再搶乘降息快車。

若只聚焦龍頭發鈔行，滙豐對上一次減息是半年結前、即6月22日；至於競敵中銀打從6月17日至今已5度劈息，上周六把3個月及半年齊削0.3厘。而觀乎今年首5個月的市況，大都是獅子銀行先出手，其他銀行才跟隨。不過，自6月起形勢稍變，中銀頻頻減，更帶頭先開刀。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪