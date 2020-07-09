【新股IPO】8新股今公布招股結果　歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）

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新股市場轉旺，今日共有8隻新股公布招股結果。8隻新股當中，暫時以歐康維視生物 （01477） 香港公開發售部分超額認購最多，兼且最難中。歐康維視生物超購1894.76倍；1手中籤率只有5%，抽300手始可穩獲1手。
虎視傳媒 （01163） 超購最少，超購5.18倍；最易中是中國蜀塔 （08623） ，1手中籤率60%，抽7手穩中1手。
8隻新股將於7月10日掛牌。
|股份
|定價
|超購
（倍）
|1手
中籤率
|分配
結果
|歐康維視生物
（01477）
|14.66元
|1894.76
|5%
抽300手穩中1手
|連結
|歐康維視生物今日招股 入場費7404元
|思摩爾國際
（06969）
|12.4元
|115
|20%
抽20手穩中1手
|連結
|永泰生物
（06978）
|11元
|258.58
|20%
抽100手穩中1手
|連結
|正榮服務
（06958）
|4.55元
|101
|40%
抽70手穩中1手
|連結
|正榮服務今招股 1手入場費約4747元
|綠城管理
（09979）
|2.5元
|10.2
|40%
抽10手穩中1手
|連結
|綠城管理今起招股 入場費3030元
|虎視傳媒
（01163）
|0.86元
|5.18
|45.02%
抽7手穩中1手
|連結
|虎視傳媒周一招股 入場費2525元
|中國蜀塔
（08623）
|0.3元
|28.09
|60%
抽7手穩中1手
|連結
|中國蜀塔一手入場費4040元 周四截止招股
|宏力醫療管理
（09906）
|未公布
|未公布
|未公布
|未公布
|宏力醫療管理今招股 一手入場費約4647元
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