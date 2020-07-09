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【新股IPO】8新股今公布招股結果　歐康維視生物超購最多兼最難中（附8新股分配結果）

金融經濟 08:12 2020/07/09

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【新股IPO】今日共有8新股公布招股結果

新股市場轉旺，今日共有8隻新股公布招股結果。8隻新股當中，暫時以歐康維視生物 （01477） 香港公開發售部分超額認購最多，兼且最難中。歐康維視生物超購1894.76倍；1手中籤率只有5%，抽300手始可穩獲1手。

虎視傳媒 （01163） 超購最少，超購5.18倍；最易中是中國蜀塔 （08623） ，1手中籤率60%，抽7手穩中1手。

8隻新股將於7月10日掛牌。

股份 定價 超購
（倍）		 1手
中籤率		 分配
結果
歐康維視生物
（01477） 		14.66元 1894.76 5%
抽300手穩中1手		 連結
歐康維視生物今日招股 入場費7404元
思摩爾國際
（06969） 		12.4元 115 20%
抽20手穩中1手		 連結

思摩爾超額認購115倍　凍資逾千億元

電子煙製造商思摩爾今招股 入場費12525元
永泰生物
（06978） 		11元 258.58 20%
抽100手穩中1手		 連結

傳永泰生物上限定價　凍資逾220億

醫藥股永泰生物與基投天力士潛在商業合作機會
正榮服務
（06958） 		4.55元 101 40%
抽70手穩中1手		 連結
正榮服務今招股　1手入場費約4747元
綠城管理
（09979） 		2.5元 10.2 40%
抽10手穩中1手		 連結
綠城管理今起招股　入場費3030元
虎視傳媒
（01163） 		0.86元 5.18 45.02%
抽7手穩中1手		 連結
虎視傳媒周一招股　入場費2525元
中國蜀塔
（08623） 		0.3元 28.09 60%
抽7手穩中1手		 連結
中國蜀塔一手入場費4040元　周四截止招股
宏力醫療管理
  （09906） 		未公布 未公布 未公布 未公布
宏力醫療管理今招股　一手入場費約4647元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】小工具

香港股票 宏力醫療管理（09906） 中國蜀塔（08623） 虎視傳媒（01163） 綠城管理控股（09979） 正榮服務（06958） 永泰生物－B（06978） 思摩爾國際（06969） 歐康維視生物－B（01477） IPO

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