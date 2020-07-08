【華為風波】若被禁參與英國5G建設　華為警告：將撤出英國市場

港區國安法令中英關係轉趨緊張之際，華為的英國董事長布朗（John Browne）罕有地發出警告，若英國應美國要求，禁止華為在當地參與建設5G網絡建設，將會危害中英長久以來的關係，布朗警告：「華為在英國有很多業務，如果遭禁止經營，預期公司會撤出英國市場」。

布朗又提到，事件沒有外交可言，在美中政治角力下，華為已變成「政治足球」，如果英國加把腳，將損害自身利益。「英國與中國有悠久的關係，不要隨便放棄」。

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約翰遜：是否用華為5G 要審慎考慮

英國首相約翰遜（Boris Johnson ）日前重申，會審慎考慮是否讓華為參與英國5G網絡建設。

英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）周一表示，雖然1月批准中國電訊設備製造商華為有限度參與5G網絡建設，但這決定並非不可改變，政府會於本22日國會放暑假前公佈最新決定。

中國大使已表明英倘禁華為 中方或報復

多家媒體稍早前報道，約翰遜要求最遲2023年將華為建設英國5G網絡的參與程度降至零。

中國駐英國大使劉曉明稍早前在記者會回應英方對華為態度，指中方視英國為朋友，期望中英可更進一步發展，這完全取決於雙方，如英國將中國視為敵對國家，將需承擔後果，包括影響中國對英國的投資。

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