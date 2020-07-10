【跟奶奶學烹飪@iM網欄】祛濕健脾、清熱消腫 冷熱飲皆宜 粟米鬚薏米水

古語云：「未食五月糉，寒衣不入櫳。」今年未過復活節已經換季了，持續幾星期下雨，天氣又濕又焗，夏季男士捱夜熱氣濕邪積聚、小朋友食慾不振胃口不佳、女士們容易疲倦兼夾口腫面腫。

今天悠媽又學到一個簡單、清甜，大人細路都啱飲的粟米鬚紅蘿蔔薏米水與大家分享。小朋友建議室溫當水喝，成人雪涼喝也可，但千萬不要加冰啊！

粟米鬚紅蘿蔔薏米水

材料:

粟米鬚 1斤

生熟薏米 100克

紅蘿蔔 1條

椰棗 6-7粒

果皮 2瓣

水10碗 ▼ 點擊圖片放大

煲法:

1. 粟米鬚浸洗乾淨，瀝乾水份備用

2. 紅蘿蔔洗淨去皮，生熟薏米、椰棗洗淨備用

3. 果皮洗淨浸軟 (水留用)

4. 水滾後放入所有材料，大火滾30至40分鐘即可

生熟薏米怎樣分？

生薏米較細粒，熟薏米就像爆谷一樣脹卜卜較生薏米大粒。

凡事講求調和，薏米有健脾袪濕作用，然而生薏米屬性偏涼，所以我們必須配合1:1熟薏米食用，有助提升健脾效果而且較容易被腸胃吸收，更適合身體容易疲倦無力氣的人士。

此湯適合素食，材料平庸卻矜貴，如粟米鬚平日多被人忽略，其實功效廣泛又屬性平和，利尿消腫是常見的保健食材，可配合不同材料烹煮，也可獨立以煲滾熄火焗水，咸甜皆可，特別適合於春夏季作湯水或代茶，大家不妨一試。

下星期我會再分享炎夏湯水。

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