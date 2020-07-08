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【中美角力】白宮警告退休金勿投資華企「存在制裁風險」

環球政治 17:35 2020/07/08

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【中美角力】白宮警告退休金勿投資華企「存在制裁風險」

港區國安法生效，令中美角力加劇，美國取消香港部分特殊待遇，外界擔心中美摩擦升級之際，有白宮官員警告美國退休基金，不要投資中國公司，指華企未來存在被制裁風險。

【TikTok】抖音用戶要特朗普造勢會空場 號召搶門票「放飛機」

美國若攻擊港元聯繫匯率 專家：美股將暴瀉

白宮國安顧問奧布賴恩（Robert C. O'Brien）及白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），向美國鐵路退休基金（U.S. Railroad Retirement Board）發信，指向中國投資會令退休人士面臨不必要風險。

信中指，對中國公司的投資，是向引起重大國家安全及人道主義關切的公司提供資金，包括向中國軍方提供服務的公司。

香港聯繫匯率「一如既往穩固」 彭博社列3大關鍵

【港區國安法】自民黨倡取消習訪日 中國駐日使館：強烈不滿

奧布賴恩及庫德洛稱，中國與世界其他地區關係的不確性越來越大，基於中國政府導致新型冠狀病毒在世界蔓延及鎮壓香港民主等因素，未來存在被制裁及抵制的風險。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）談及這封信時指，這是保護美國退休人士免受風險行動的一部分，同時保護國際人權。

納瓦羅稱，華爾街基金經理，不應強迫美國投資者支持中共監視、不可靠的公司及軍事工業集團。

【澳洲疫情】澳洲或限制海外公民回國 防疫情蔓延

【港區國安法】環時：澳洲接納港人「會帶來史無前例破壞」

中國外交部過去回應美國對華制裁行動時強調，全球化時代各國利益深度交融，你中有我，我中有你，中美經濟合作本質是互利共贏，動輒以所謂國家安全為由，人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙，甚至政治化，不符合經濟規律，只會損害美國投資者自身利益。

華為英國董事長稱若英禁參與5G建設　或危及中英關係

【港區國安法】英國制裁侵人權者 外相不排除制裁林鄭

責任編輯：文青青

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