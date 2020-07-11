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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】初訪摩洛哥小子家人 語言不通仍獲熱情招待

名人薈萃 09:32 2020/07/11

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初次與穆罕默德的家人見面，她們一屋婦孺（母親、婦婦、妹妹及侄女、侄仔)一起來迎接我這個港女，看到我就笑逐顏開。

穆罕默德媽媽(右)及她的媳婦(左)，她們穿著傳統的衣服及披頭巾。

這群小朋友是穆罕默德的侄子及侄女，可能她們初見外國人到他們家探訪，感覺新鮮。不過，他們不懂英文，我又不懂柏柏爾語，跟這班開心又熱情的小朋友溝通，經常需要指手劃腳，弄得笑話連篇。

她們每日總是在我身邊「氹氹轉」，不停地圍著我，其中年紀最大的姐姐叫Fatima，已10歳了，她表情多多，雙眼很大，大得似懂得說話一般，她總喜歡拖著我手去四處看。有時候我又會抱著他們玩「氹氹轉」，跟著她們坐小車，又或者在畫簿上填顏色。其實這些小玩兒，相信香港的小朋友不會玩，但對她們來說卻玩個樂而忘返，哈哈大笑。有時她拿著我的手提電話四周拍照，初時的確有些抗拒，生怕她們會刪除了我電話內的資料。但久而久之，我發覺她們十分聰明，只教一次就明白了，我亦放心交電話給她們玩，心想：「若真的刪除，算吧，又何必那樣執著。」

我背後的Fatima永遠表情多多，她擁有一雙漂亮的眼睛。

有次，Fatima拖著我的手走到屋外不遠處，叫我站立在一棵幼細的樹木下拍照，當時我十分奇怪，心想：「這小樹苗有甚麼好拍照呢？後來才想起，樹苗在沙漠中其實十分罕有的，何況是仍在生存著樹苗﹖只是我們生活在香港，太多事和情得來太容易，未懂得珍惜吧 !」

一屋小朋友，每天都很熱鬧。

穆罕默德的家，有兩個不同類型的浴室及廁所，但一律在屋外，一個傳統舊式「踎廁」，另一個是城市人的花灑（電熱水爐）及坐廁。穆罕默德指着說：「你用這個浴室及廁所吧，較為合適。」每當我拿著一袋物品時，這班小朋友知道我想去那，總是拖著我的手，甚至聯群結隊在門外等我一齊回家，可能擔心我迷路，其實只是30秒的路程，又怎可能會迷路﹖不過，我亦感受到他們的熱情及可愛。

作者_Apple簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple、編輯：邊婕

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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