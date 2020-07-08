美國限制港銀獲取美元？　港滙遠期未見異動、分析料反削市場對美元信心

▲ 美國傳擬循削弱聯滙以制裁香港，財資界分析指，若美國採取相關行動，將反而削弱市場對美元的信心。

《彭博》引述消息指，華府擬循衝擊聯繫滙率等方式制裁香港通過港區國安法，並可能制裁曾高調支持立法的滙豐控股 （00005） 。分析謂，若美國削弱聯滙或限制香港銀行獲取美元，除會損害自身利益同時會削弱市場對美元信心，相信有關方案落實機會不大。

美國制裁香港的消息傳出後，港滙市場未見異動，現貨價繼續挨近7.75強方兌換保證水平，至於12個月港滙遠期與現價差價亦只曾擘闊約200點子，與早前市場出現較大恐慌情緒時一下子抽升700、800點子反應截然不同。

華僑永亨：削弱聯滙並不等於制度完全失效

報道引述消息人士指，有白官顧問提出打擊香港聯繫滙率制度的提議，可能通過限制香港銀行購買美元的能力來實施。討論目前未提升至更高決策層面，但有與會人士憂慮會變相損害香港及美國。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，報道僅以「削弱（undermine）」聯滙字眼形容潛在行動，並不等於完全撼動或聯滙失效，而香港作為美元第三大的交易中心，一旦限制香港銀行獲取美元或結算，將損害美國利益，甚至影響市場對美元的信心，因此她預計有關行動落實的機會不大。

再者，即使參眾兩院一致通過的《自治法》已賦權可向金融機構實施制裁，而總統特朗普簽署法案的機會亦都不低，但李若凡補充，實質制裁措施生效亦都需時，首先要識別需制裁的個人或實體，其後再辨識與其密切的金融機構及實施裁制。

相關文章：

特朗普顧問擬衝擊聯滙 港滙續強方 滙豐急挫4.3%（第二版）

大摩亞洲前主席羅奇：美元未來年半貶35% 香港金融中心地位未如政客所憂慮