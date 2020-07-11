【本土品牌】無懼外國品牌衝擊　90後運動員創本土運動品牌

▲ 由90後尤朗創立的運動品牌Zyphr，以時尚設計及高品質作為賣點，成功打開市場。（受訪者提供圖片）

近年運動休閒時裝風格席捲時尚界，運動裝束不再局限於健身室，經配搭可搖身一變為街頭最潮打扮。坊間運動服裝品牌大多來自外國，90後的尤朗（Jason）發現，現時運動服裝市場由大品牌如Nike、Adidas、Reebok等主導，本地運動服飾選擇有限，決心創立自家品牌Zyphr，以時尚設計及高品質作賣點，成功打開市場，開闢一片屬於自己的藍海。

年紀輕輕的欖球運動員Jason從小在外國長大，少年時就到英、美升學，從小接觸多種體育運動，如英式欖球、木球、田徑及籃球等。Jason在大學主修市場學，察覺到美國的中小型運動服裝品牌發展成熟，反觀香港卻缺乏本土運動品牌，顧客多會購買國際連鎖品牌的運動服裝，亦未必找到合心意的產品，因而萌生創業念頭，未畢業已開始着手準備。

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經過1年時間籌備，由構思品牌概念、設計產品到找尋合適物料、廠家等，都由他一手包辦。他於2018年返港，始創立自家運動服品牌Zyphr。

Jason直言，當初投放6位數的資金建立品牌，希望教育顧客，明白高性能布料的價值，藉此提升用家的運動效能。

本地已有超過8成市場被國際大品牌佔據，Zyphr以高品質的運動服裝作賣點，挑選最合適的物料，並送往Intertek作國際認證及評測，再送到英國的運動科學專家及研究人員作一系列科學測試。

夥健身中心 拓綫下銷售渠道

最初Zyphr透過網上銷售賣產品，奈何消費者無法親自觸摸產品，銷情不如理想。為突顯產品質量、吸濕排汗能力等特點，Jason開始拓展綫下實體零售點渠道。

▲ 新品牌較難在大型運動用品專門店上架，Jason主動聯絡坊間不同的私人健身中心，免費提供產品供商家試用，又為他們提供客製服務，令更多人了解其品牌及產品特性。（受訪者提供圖片）

▲ 由於消費者無法親自觸摸產品，尤朗於是拓展線下實體零售點的銷售渠道，現時品牌已與超過10間健身中心合作，包括LightsOut Hong Kong、FittPub和清水灣鄉村俱樂部等。（受訪者提供圖片）

由於新品牌較難在大型運動用品專門店上架，Jason主動聯絡坊間不同的私人健身中心，免費提供產品供商家試用，又為他們提供客製服務，令更多人了解其品牌及產品特性。憑藉Jason的堅持，成功開拓零售市場，現時品牌已與超過10間健身中心合作，包括LightsOut Hong Kong、FittPub和清水灣鄉村俱樂部等。隨着銷售點不斷擴張，Zyphr的產品也同時於網站或HKTV Mall上出售，在品牌成立一年後已收回投資成本，達至收支平衡。

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品牌成立初期，Zyphr只出售男裝，設計以簡單直接為主，多採用較沉實的顏色。後來，Jason發現女士在揀選運動服時，重視機能之餘，亦對顏色或款式設計有一定要求，認為有更大的發揮空間，遂決定改變市場策略，兼售女裝拓展商機。

大部分男性都較注重功能性，只要運動衣能夠發揮其功能便可。相反，女性會花更多心思在運動服裝的剪裁和搭配上，不論是布料、顏色、配件搭配。更重要的是在剪裁上，女性用家要求更貼身的精準設計。由於亞洲女生與歐美女生的身材差別較大，在設計緊身長褲上亦要考慮腰圍、腰高、腳長及臀圍的外觀比例。

記者：施雯雯