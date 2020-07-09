甚麼是優先股？優先股的三大收息優勢

疫情之下，企業盈利大減，大大影響股票派息穩定性，但其實股息不應是投資股票的唯一考慮因素，因為只要市場出現動盪，股息的收益便會被股價的波動所抵消。故此，如只希望獲取穩定的股息收入，更好的方法是投資於優先股。

甚麼是優先股?

股票的世界可分為優先股和普通股，當中以普通股為主流。普通股的股東可就公司的重要政策投票，董事局每年亦會議定股息，派發予普通股股東。

優先股的股東沒有投票權，卻可比普通股的股東更早分配股息，股息按新股上市時的章程議定。另外，假如公司不幸清盤，優先股股東比普通股股東更早獲發公司剩餘資產。

優先股的三大好處

一、固定派息

優先股也屬股票的一種，只是息率是固定的，好處是即使公司盈利減少，也要向股東派息，但同時公司賺再多的錢，也不會增加派息。

由於公司有權贖回優先股，所以優先股在性質上會較類似可贖回的永續債（Prepetual Bond），股價較易受利率及信貸評級影響。

二、優先派息

優先股自然在分配股息上有「優先的權利」，如一家公司的董事局決定派息，必需按次序分配給債權人、優先股東及普通股東。換言之，如果公司要派息予優先股股東，就必先要派息予優先股股東。

還怕公司「走數」?有些優先股會有累積（Cumulative）股息特性，即如果公司於某一年度或季度拒絕派息，日後恢復派息時，便要將早前沒有派的股息一次過發還予股東。

三、低波幅

由於優先股的特性與債券相近，其波幅會較普通股低。

優先股的三大壞處

一、不能受惠公司增長

「河有兩岸，事有兩面」，固定股息確保了公司在經營環境惡劣的情況下維持派息，同時如公司增長神速而決定增加派息，優先股股東也不能受惠。

再者，普通股的股價會因公司盈利增長而上升，但優先股的股價卻鮮會因盈利提升而上升，反而如資產負債表的質素好轉，或信貸評級提升，股價反而會上升。

二、有機會被贖回

當公司發行優先股時，多數都會先擬定贖回日期，同時亦會有提前贖回權（Callable Right），如公司行使提前贖回權，投資者拿回本金後，未必能從其他投資中獲取同樣的回報。此外，如果以高於贖回價買入優先股，便有機會因企業提早贖回而蝕錢。

三、流動性風險

普通股的平均成交量較優先股高，流動性也後者好，故優先股的買賣差價也會較闊，如公司的基本面突然出現問題，買賣差價更會大幅擴闊。

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